Меркель теперь спасет только чудо

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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда

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Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...

Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

Сергей Худиев, публицист, богослов
Действия патриарха Варфоломея напоминают государственный переворот. Но реальная ситуация еще хуже – притязания Константинополя невыносимо оскорбительны и кощунственны. Подробности...

Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...
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          Меркель теперь спасет только чудо

          Лидеру ХСС и министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу все труднее оставаться в одной коалиции с Ангелой Меркель   15 октября 2018, 19:00
          Фото: Michael Kappeler/Michael Kappeler/DPA/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Результаты воскресных выборов в местный парламент Баварии имеют как минимум общегерманское значение. Они стали очередным, и очень болезненным, ударом по всей партийной системе страны, по правящей в Германии коалиции и лично Ангеле Меркель. Если ей удастся удержаться у власти до конца года, это будет почти чудом.

          Бавария – это не просто самая крупная и богатая немецкая земля, это ключевое звено всей Европы. И Европейского союза как такового – так что если начинает потрясывать эту самую стабильную и сильную часть Германии, то скоро это аукнется сначала в Берлине, а потом и на общеевропейском уровне. И это не преувеличение.

          В воскресенье произошло важнейшее для всей послевоенной истории Баварии событие: правящий землей всю эту эпоху Христианско-социальный союз потерял абсолютное большинство в местном парламенте, ландтаге. Конечно, можно вспомнить, что в 50-е годы у ХСС тоже не было большинства, но тогда в ландтаге были партии правее него, что с начала 60-х стало в Германии просто невозможным. А единственный раз с тех пор, когда ХСС недобрал голосов, случился 10 лет назад, когда партии не хватило двух мест, чтобы получить большинство в 187-местном ландтаге.

          По итогам же нынешних выборов у ХСС будет 85 из 205 кресел – то есть для образования правительства нужно будет найти 18 депутатов. При этом в ландтаг прошли еще пять партий, но с одной из них, той самой, которую пытаются изобразить как более правую, чем ХСС, «Альтернативой для Германии», баварские власти блокироваться не могут. Это запретная тема для любой немецкой партии, все еще изображающей из себя системную.

          То есть у нынешней баварской элиты, которая не мыслит себе жизни без ХСС, наступает момент истины: им нужно выбирать себе не младшего, а серьезного партнера. Понятно, что в Мюнхене придумают вариант новой коалиции и Бавария без власти не останется, но вот на федеральном уровне у голосования баварцев будут серьезные последствия.

          В Берлине ХСС входит в правящую коалицию вместе со своей старшей сестрой ХДС (которая не имеет своего баварского отделения, считая им независимую от нее ХСС), она блокируется с СДПГ. Социал-демократов насильно заставили возобновить «большую коалицию», когда после общегерманских выборов год назад они потеряли много голосов и были настроены уйти в оппозицию, чтобы остановить дальнейшее падение своего влияния.

          Не ушли: президент Штайнмайер убедил однопартийцев остаться вместе с Меркель. Видимо, пугая их кризисом в Германии и во всей Европе в случае их отказа. По сути, СДПГ принесли в жертву «немецкому единству». Но не территориальному, а элитному. И теперь они платят по счетам – от них банально отворачиваются избиратели.

          По общегерманским опросам они уступили место второй партии «Альтернативе для Германии» – СДПГ уже поддерживает едва ли 17 процентов немцев. В Баварии же СДПГ вообще финишировала пятой – получив чуть меньше 10 процентов голосов. Это разгром – люди ушли от них к «Зеленым», которые стали в Баварии второй партией (17,5), так же как от ХСС ушли к «Альтернативе для Германии» (получившей 10,2 процента). Но если для ХСС потеря 10 процентов по сравнению с прошлыми выборами болезненна, но не смертельна, то для СДПГ все гораздо хуже.

          Дело не в том, что в Баварии СДПГ потеряла больше половины избирателей, а в том, что подтвердилась тенденция деградации партии на общегерманском уровне. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать уже в обозримой перспективе уход старейшей партии Германии с ее неизменной позиции одной из двух главных партий ФРГ на третью, а то и на четвертую. Ее не только обгоняет «Альтернатива», но и теснят соперники на условно левом фланге. Это не только «Зеленые», но и «Левые», в рядах которых их бывший лидер Сара Вагекнехт недавно создала движение «Подъем», претендующее на статус новой главной силы всего левого спектра и конкурента «Альтернативе» (за счет критики миграционной политики правящей коалиции). То есть перед социал-демократами сейчас стоит уже вопрос не власти, а политического выживания.

          Поражение в Баварии может таким образом спровоцировать кризис в рядах СДПГ – и развал правящей в Берлине коалиции. Развал коалиции практически автоматом приведет к досрочным выборам –

          потому что больше никто не захочет «становиться донором для вампира Меркель».

          Но даже если лидер СДПГ Андреа Налес и сумеет сохранить руководство партией и ее участие в союзе с ХДС-ХСС, то удар по правительству Меркель может быть нанесен с другой стороны – от баварцев. ХСС непременно устроит разбор полетов по итогам выборов 14 октября. И к каким выводам он придет?

          Баварский премьер Маркус Зедер занимает свой пост менее полугода, а лидером партии остается его предшественник Хорст Зеехофер, весной переехавший в Берлин в кресло федерального министра внутренних дел. Разногласия Зеехофера с Меркель давно уже не являются секретом: баварец против миграционной политики канцлера (есть, кстати, у них противоречия и по поводу отношений с Россией, но они не выносятся на публику).

          Зеехофер не боялся отстаивать свою позицию и чуть ли не ультиматумами разговаривать с Меркель. Но это не помогло его партии на местных выборах. То есть, должны сделать вывод в ХСС, избиратели настроены к Меркель еще более негативно, чем руководство баварской партии. И что делать? Не менять Зеехофера на более радикального, а просто порвать исторический союз с ХДС.

          Такой вариант пока кажется маловероятным, но в условиях тотального если не обвала, то коррозии всего немецкого политического ландшафта шансы на него растут.

          В случае «развода» ХСС с ХДС рухнет «большая коалиция» в Берлине – и спасти Ангелу Меркель сможет только новая коалиция ее собственной партии. Вот только шансов на образование коалиции с «Зелеными» или свободными демократами не так уж и много: никто не захочет тратить свой политический капитал ради сохранения Меркель у власти.

          То есть если такая коалиция и будет образована, то за свое участие в ней новый партнер потребует «голову канцлера». То есть новую кандидатуру на пост главы правительства. Пойдет ли на это ХДС – партия Меркель?

          А куда она денется? Ведь альтернативой будут только досрочные парламентские выборы, на которых ХДС потеряет голоса. Причем на новые выборы ХДС точно уже поведет не Меркель: партия неизбежно заменит ее на одну из обсуждаемых сейчас кандидатур (скорее всего, из числа премьер-министров земель). Но в любом случае досрочные выборы – это худший вариант для ХДС. Так что если встанет вопрос о том, каким способом избавиться от Меркель, через замену ее на посту канцлера и лидера партии или через новые парламентские выборы, ХДС, несомненно, выберет первый вариант.

          Так что предстоящий в декабре съезд ХДС вполне может стать для Ангелы прощальным.


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