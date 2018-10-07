В партии Меркель объявился претендент на ее место

Немецкий юрист-международник Маттиас Хердеген заявил, что попытается сменить канцлера Германии Ангелу Меркель на посту председателя партии Христианско-демократический союз в знак символичного восстания и выражения недовольства миграционной политикой, об этом он заявил в интервью Die Welt.

Он сообщил, что решил выставить свою кандидатуру на должность главы ХДС, так как прорыв внутри партии можно осуществить только с обновлением руководства. По его словам, такую точку зрения разделяют многие его однопартийцы и избиратели. Хердеген добавил, что многие ощущают себя покинутыми в политике, передает RT.

Юрист отметил, что год назад Ангеле Меркель не было альтернативы из-за ее исключительно модераторского стиля, которая «руководит делами, вместо того чтобы исправлять недостатки». Но популярность союза беспрецедентно упала, результаты ХДС и ХСС оказались худшими в истории, в связи с чем партии нужен новый план и новое содержательное ядро, считает он.

Он призывает Меркель преодолеть раскол общества с помощью политики, связанной с ценностями союза партий. Раскол он называет следствием решений канцлера в миграционной политике и вводом практики открытых границ. Хердеген отметил, что решение было принято без согласования с парламентом и правительством, а последствия этого очень дорого обходятся налогоплательщикам.

«Государство, которое отказывается от притязаний на защиту своих границ, создает опасность для своего авторитета и внутри страны», – отмечает Хердеген.

Выступить кандидатом на пост председателя ХДС он решил, чтобы «подать знак, что базовые ценности ХДС еще живы и что мы недовольны исключительно ситуационным модерированием в трудной ситуации». По его словам, это «символичное восстание».

Ранее на немецком телеканале ZDF заявили об окончании эпохи Ангелы Меркель.