В Германии заявили об окончании эпохи Меркель

Верного сторонника канцлера Германии Ангелы Меркель Фолькера Каудера неожиданно не переизбрали главой фракции ХДС/ХСС, и этот «путч» направлен против канцлера, чье время безальтернативного правления приходит к концу, заявил главный редактор немецкого телеканала ZDF Петер Фрай.

«Это внезапный путч – против Каудера, верного сторонника канцлера, но в первую очередь против Ангелы Меркель. Даже ее извинение в связи с делом Маасена – в ее случае практически экстремальный жест смирения – уже не помогло. Большинство собственных депутатов оказалось сыто по горло властным союзом, в котором ведомство канцлера решало, а глава фракции Каудер организовывал большинство голосов», – передает его слова RT.

Он заявил, что пробилось многолетнее разочарование – депутаты «доказали свою независимость».

Он напомнил, что летом дело дошло почти до открытого конфликта между фракцией и Меркель.

«Это восстание после многих лет устоявшейся безальтернативности», – заявил Фрай.

«Несмотря на клятвы в верности, которые мы слышали, Ральф Бринкхаус, годами критиковавший политику спасения евро, не был принят в свои ряды приверженцами идеи «Меркель должна уйти» во фракции ХДС/ХСС. Однако они его выбрали», – заявил он.

По мнению Фрая, время Меркель на посту канцлера «взрывается под давлением».

«Меркель свергла Коля, потеснила Мерца и обошла многих других, оставив их позади. Сейчас ее время подходит к концу. Тот, кто потерял доверие собственной фракции, не может больше оставаться на посту», – заключил Фрай.

На прошлой неделе были опубликованы результаты опроса, в котором жители Германии определили самых значимых для Германии деятелей политики, экономики, науки, спорта и культуры; рейтинг возглавила канцлер Ангела Меркель.