Немцы назвали Меркель главной гордостью Германии

Жители Германии определили самых значимых для Германии деятелей политики, экономики, науки, спорта и культуры; рейтинг возглавила канцлер Ангела Меркель, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу газеты Welt am Sonntag.

О том, что Меркель является главной гордостью Германии, сказали 16% респондентов. В первую пятерку также вошли бывшие канцлеры Гельмут Шмидт (11%), Вилли Брандт (6%), Гельмут Коль (6%), а также нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (5%), который до 2017 года был главой МИД страны, передает ТАСС.

В десятку пошли тренер национальной футбольной сборной Йоахим Лев (3%) и классик немецкой литературы Йоганн Вольфганг фон Гете (2%).

В анонимном телефонном опросе приняли участие 1047 граждан Германии. Примечательно, что 49% всех названных имен принадлежат политикам.

Между тем альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель уступил партии «Альтернатива для Германии» первое по популярности место на территории бывшей ГДР. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Германия вновь раскалывается на ФРГ и ГДР.