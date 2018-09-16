Названа самая популярная партия на территории бывшей ГДР

Рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вырос после волнений в Хемнице, партия стала первой по популярности на востоке ФРГ, обогнав альянс ХДС/ХСС, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid.

По данным исследования, на востоке страны АдГ поддерживают 25% опрошенных, блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, снизился до 24%, 18% поддержали партию «Левые», 14% – Социал-демократическую партию Германии, 7% – Свободную демократическую партию, 6% – партию «Зеленые», передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

На западе страны рейтинг альянса, напротив, вырос до 31%. За АдГ отдать свои голоса готовы 13% западных немцев. СДПГ (19%) остается второй политической партией в Западной Германии. За «Зеленых», Свободную демократическую партию и «Левых» готовы проголосовать 14%, 10% и 8% соответственно.

Опрос проведен с 6 по 12 сентября, в нем приняли участие 1 тыс. 978 человек.

В конце августа в немецком городе Хемниц прошли акции протеста против мигрантов из-за того, что в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Дошло до столкновений с полицией.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему побоище между фашистами и антифашистами в немецком Хемнице – это проблема не одной только Германии, а Евросоюза в целом.