Рейтинг блока Меркель установил антирекорд

Согласно результатам соцопроса Sonntagstrend, подготовленного институтом Emnid для газеты Bild am Sonntag, рейтинг блока христианских партий ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель упал до наиболее низкого показателя в его истории.

За партию Меркель Христианско-демократический союз и ее партнера – баварский Христианско-социальный союз – проголосовали бы 26% избирателей, что меньше на 1%, чем на предыдущей неделе, сообщает Deutsche Welle.

На втором месте рейтинга Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая составляет большую коалицию с блоком ХДС/ХСС, а также «Союз-90»/«Зеленые». Эти партии получили бы поддержку 17% избирателей.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) потеряла один процентный пункт, ее поддерживают 15%.

При этом в конце сентября правая партия «АдГ» в рейтинге популярности поднялась на второе место, получив 17%. ХДС/ХСС тогда получила по итогам опроса поддержку 27% избирателей.