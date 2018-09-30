«Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в ФРГ

Правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») в рейтинге политической популярности в ФРГ поднялась на второе место, следует из опроса общественного мнения службы Emnid, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag.

На первом месте консервативный блок Меркель и Хорста Зеехофера Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) (27%), на втором – «АдГ» (17%), на третьем – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (16%), на четвертом с 15% «зеленые», передает ТАСС.

Рейтинг Меркель составляет 48%, он снизился относительно сентября 2017 года на 7%.

В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек. Рейтинг «АдГ» вырос после событий в германском городе Хемниц, где в драке с беженцами погиб местный житель.

Ранее сообщалось, что на фоне волнений в Хемнице рейтинг «АдГ» вырос до 25%, политическая сила стала самой популярной на территории бывшей ГДР.