Экзит-полл показал провал правящей коалиции на выборах в Баварии

Консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в правящую на федеральном уровне коалицию, потеряла абсолютное большинство в баварском ландтаге, сообщает ARD со ссылкой на данные экзит-полла.

Христианско-социальный союз, который является главным партнером Христианско-демократического союза во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель, набрал на выборах в баварский парламент 35,5% голосов, передает РИА «Новости». Согласно этим данным, ХСС не получил абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона.

Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые по итогам выборов прошла в парламент Баварии, набрав 11%. Партия «Зеленые» набрала 18,5%.

На выборах в баварский ландтаг за ХСС в 2013 году проголосовали 47,7% жителей. Второй по популярности оказалась тогда Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набрала 20,6% голосов.