Газпром не почувствовал сильных препятствий для «Северного потока – 2»

Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков оценил ход реализации проекта «Северный поток – 2».

Он сообщил, что строительство «идет по графику», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, ощущаются ли какие-то сильные препятствия, Зубков ответил отрицательно. По его словам, «идет все по плану».