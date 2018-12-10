Австрийская OMV выразила готовность продолжить финансирование «Северного потока – 2»

Австрийский нефтегазовый концерн OMV вложил в проект «Северный поток – 2» 531 млн евро и продолжит финансироваться его строительство в 2019 году, сообщил глава концерна Райнер Зеле.

«К настоящему моменту мы перевели 531 миллион евро для реализации проекта», – сказал Зеле, уточнив, что речь идет о периоде до конца третьего квартала 2018 года.

Он добавил, что сумма финансирования в 2019 году будет зависеть от прогресса в реализации проекта, передает РИА «Новости».

Комментируя решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, Зеле заявил, что это стабилизирует рынки. «Я могу его только поприветствовать. Это стабилизирует рынки. Мы не заинтересованы в дисбалансе на рынках нефти по всему миру, а это решение приведет к стабилизации спроса и предложения и, соответственно, не будет излишек», — сказал Зеле.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тыс. баррелей придется на страны ОПЕК и 400 тыс. – на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.