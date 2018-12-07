Стали известны окончательные итоги соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК сократят добычу нефти на 2,5%, а остальные государства – на 2%, об этом говорится в итоговом коммюнике конференции.

«Пятая конференция стран ОПЕК и «не ОПЕК» заключила, что следует сократить общую добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на шесть месяцев. Вклад стран ОПЕК составит 0,8 млн баррелей в сутки (2,5%), стран «не ОПЕК» – 0,4 млн баррелей (2%)», – сообщается в документе, передает ТАСС.

7 декабря страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. После этого цены на нефть показали резкий рост, что сказалось на курсе рубля.

Министр энергетики России Александр Новак объяснил особую роль президента Владимира Путина в заключении этой сделки.