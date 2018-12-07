Сделка ОПЕК резко подняла цены на нефть

Цена на нефть марки Brent выросла на 5%, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость подскочила после сообщений о достигнутой договоренности между странами ОПЕК о сокращении добычи нефти, передает РИА «Новости».

На 16.45 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent показала рост на 4,66%, что составляло 62,78 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов марки WTI также показала рост на 4,18% – до 53,62 доллара за баррель.

Сразу после информации о сокращении добычи котировки Brent подскочили на 5%, WTI – почти на 5%.

Ранее в пятницу страны ОПЕК смогли договориться о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

До этого сообщалось, что переговоры по соглашению зашли в тупик из-за ситуации вокруг Ирана.