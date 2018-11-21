Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Страны-участники Организации экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении добычи нефти.

«Сокращение ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в день. Предложение о сокращении для стран, не входящих в ОПЕК, составляет около 400 тысяч баррелей в день», – передает РИА «Новости» слова источника Reuters.

Собеседник добавил, что странам нужно провести общую встречу по венскому соглашению. Он уточнил, что ОПЕК получил одобрение от Ирана на сокращение добычи нефти с 2019 года.

Иран будет освобожден от сокращения добычи нефти, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По тем же данным, ОПЕК рекомендует сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее в пятницу сообщалось, что переговоры по сокращению добычи нефти зашли в тупик из-за ситуации вокруг Ирана.