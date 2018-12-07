Сделка ОПЕК подняла рубль

Курс доллара снизился до 66 рублей впервые с 29 ноября.

По данным Московской биржи, курс доллара с расчетами на «завтра» снижался на 76 копеек, до 66,11 рубля, курс евро – на 77 копеек, до 75,33 рубля, передает РИА «Новости».

В пятницу страны ОПЕК смогли договориться о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. В результате цены на нефть показали резкий рост.

Ранее в пятницу курс доллара показал рост на 6 копеек и составлял 66,93 рубля, а курс евро опустился на 2 копейки, до 76,08 рублей.