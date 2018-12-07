Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 6 копеек, составив 66,93 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 76,08 рубля.

Стоимость нефти с утра опустилась до 59,5 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».