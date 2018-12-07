Новак объяснил роль Путина в сделке ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция президента Владимира Путина по сделке ОПЕК+ стала одной из основных причин, по которой соглашение состоялось.

«Что касается Российской Федерации, то тут решающую роль играет, что президент Российской Федерации четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и «не ОПЕК». Очень важны контакты между лидерами стран, которые также между собой обсуждают такие сценарии и сотрудничество», – заявил Новак, передает ТАСС.

Он напомнил, что не так давно на саммите G20 прошла встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии, где лидеры стран обсудили ситуацию на рынке.

Министр добавил, что страны ОПЕК+ ожидают переизбыток предложения нефти на рынке в течение первого полугодия 2019 года.

В пятницу страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. В результате цены на нефть показали резкий рост, что повысило курс рубля.