США нашли альтернативу российскому газу для Европы

Поставки газа в Европу потенциально может начать Израиль, заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

«Во время поездки в Европу я был в Восточном Средиземноморье, где можно видеть, как энергетический прагматизм преодолевает давние политические проблемы. Сейчас начал действовать трубопровод, по которому газ из Израиля поставляется в Египет и Иорданию, и потенциально на экспорт в Европу», – передает его слова РИА «Новости».

Фэннон ранее также заявил, что все заинтересованные стороны должны выйти из проекта «Северный поток – 2», так как он является «политическим иснтрументом».

В России подчеркивают, что «Северный поток – 2» – экономический проект, который необходим для Европы в силу увеличивающегося спроса на газ.