Европарламент выступил против «Северного потока – 2»

Во время прямой трансляции из Страсбурга Европейский парламент выступил за закрытие проекта «Северный поток – 2».

В принятой против «Северного потока – 2» резолюции проект назвали политическим и опасным. По мнению Европарламента, он представляет угрозу европейской безопасности, пишет РИА «Новости».

Отдельно в документе отмечается «ключевая роль» Украины в энергетическом обеспечении стран Евросоюза.

Резолюция против проекта была также принята во вторник США, что Кремль назвал элементом недобросовестной конкуренции.

Также 12 декабря в Германии призвал пересмотреть позицию по «Северному потоку – 2» глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

При этом ранее объяснялось, что отказ от проекта для Германии будет бессмысленным не только по причине противоречия собственной многолетней позиции, но и в связи со значительными требованиями о возмещении убытков.

Напомним, разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться во второй половине декабря 2018 года.