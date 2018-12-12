В Кремле прокомментировали резолюцию США против «Северного потока – 2»

Резолюция конгрессменов США против проекта «Северный поток – 2» является элементом недобросовестной конкуренции, ничего нового тут нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, мы здесь не видим каких-то новых элементов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что последовательная линия – ранее аналогичная позиция высказывалась и администрацией президента США, и государственным департаментом.

Песков сказал, что в Кремле не считают ее правильной, так как речь идет о попытках помешать реализации коммерческого экономического проекта, который находится не только в интересах поставщика газа (России), но и потребителей газа в Евросоюзе.

«Проект имеет целый ряд конкурентных преимуществ, но таким образом (США) пытаются помешать реализации этого проекта, используя собственно все и допустимые, и недопустимые методы, которые являются ничем иным, как «камуфлированием» недобросовестной конкуренции», – сказал Песков.

Ранее в среду палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, в которой выступила с призывом к странам Европейского союза отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2».

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призывал Берлин немедленно пересмотреть позицию по газопроводу «Северный поток – 2».