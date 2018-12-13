МИД назвал безумием резолюцию ЕП по «Северному потоку – 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить «Северный поток – 2», назвал безумием попытки противодействовать энергетическому сотрудничеству.

«Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера – это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Накануне Европейский парламент выступил за закрытие российского проекта «Северный поток – 2». В резолюции проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Ранее на этой неделе резолюция против проекта была также принята в США, что Кремль назвал элементом недобросовестной конкуренции. В Госдуме и Совфеде также раскритиковали резолюцию.

Напомним, разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться во второй половине декабря.