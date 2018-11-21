В Совфеде ответили на резолюцию Европарламента против «Северного потока – 2»

«Я смотрю на эти резолюции равнодушно. Эта организация потеряла свою актуальность, поскольку работает по известным лекалам и под давлением своих зарубежных «тренеров» из Соединенных Штатов Америки», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он отреагировал на принятие Европарламентом резолюции с призывом закрыть проект по строительству российского газопровода «Северный поток – 2».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Европарламент – не исполнительная власть, а представительская, «которая всегда была настроена достаточно сдержанно в отношении России».

«Это не первая антироссийская резолюция, которая принимается Европарламентом. Я думаю, что мы это примем к сведению и не более того. Никаких реальных последствий для проекта газопровода эта резолюция иметь не будет», – считает Джабаров.

Сенатор напомнил, что во времена проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе Европарламент штамповал антироссийские резолюции «одну за одной» за «чрезмерное применение силы», и «нарушение принципов демократии».

«А вот последние события во Франции они почему-то не захотели рассматривать. Почему бы не обсудить события, которые потрясли Пятую республику? Там произошло большое количество актов насилия, но Европарламент не принимает никаких резолюций. Опять же двойные стандарты», – отметил политик.

Джабаров выразил уверенность, что подобными резолюциями Европарламент не в силах оказать давление на Россию и другие страны, поэтому проект по строительству газопровода из России в Германию будет реализовываться и дальше.

«Я смотрю на эти резолюции равнодушно. Эта организация потеряла свою актуальность, поскольку работает по известным лекалам и под давлением своих зарубежных «тренеров» из Соединенных Штатов Америки. Объективность Европарламента оставляет желать лучшего. Поэтому надо спокойно относиться к этому», – подытожил Владимир Джабаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Европейский парламент выступил за закрытие российского проекта «Северный поток – 2». В резолюции проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Ранее на этой неделе резолюция против проекта была также принята в США, что Кремль назвал элементом недобросовестной конкуренции.

Напомним, разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться во второй половине декабря.