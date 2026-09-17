О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
В Киеве повреждены склады в четырех районах города
Власти Киева зафиксировали повреждение складских помещений в четырех районах города.
Киевская военная администрация сообщила о разрушениях объектов инфраструктуры сразу в нескольких частях города, передает ТАСС.
Уточняется, что после серии ударов пострадали складские помещения в Днепровском и Дарницком районах. До этого аналогичные инциденты зафиксировали на территории Подольского и Соломенского районов.
В ночь на четверг на территории Киева трижды объявляли воздушную тревогу. Местные средства массовой информации писали о многочисленных взрывах. Из-за повреждений инфраструктуры город столкнулся с серьезными коммунальными проблемами.
Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов по складам.
Жена главы киевского режима Елена Зеленская сообщила об уничтожении огнем склада ее фонда в Киеве, где хранились генераторы, ноутбуки, планшеты и различное медицинское оборудование.
На Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Владимиром Зеленским компании «Квартал 95».
Украинскую столицу заволокло густым дымом в результате крупного возгорания на одном из складов города.
Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.