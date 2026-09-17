О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
«Северяне» ликвидировали базу европейских наемников под Волчанском
ВС России уничтожили пункт управления дронами с европейскими наемниками
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе волчанского котла, в котором находились европейские наемники, сообщил военнослужащий 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Крот.
Вооруженные силы России ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ под Волчанском, передает ТАСС. В укрытии находились иностранные наемники из стран Европы.
Боец 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным Крот сообщил агентству подробности операции. «В ходе боевой работы уже научился различать позиции ВСУ и определять менталитет военнослужащих по обстановке вокруг них. У мобилизованных украинцев, военнослужащих сил специального назначения и контрактников позиции отличаются», – рассказал военнослужащий.
По его словам, европейские наемники стремятся к комфорту и пытаются облагородить территорию. При этом они часто пренебрегают правилами маскировки позиций. Именно эта особенность позволила российским военным вычислить и уничтожить вражеский пункт управления дронами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября крупная группировка украинских войск попала в окружение под Волчанском.
Российские военные уничтожили более 20 единиц техники противника при попытках прорыва этого котла.
Накануне артиллеристы группировки «Север» поразили более десяти пунктов управления беспилотниками в Харьковской области.