ВС России уничтожили пункт управления дронами с европейскими наемниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ под Волчанском, передает ТАСС. В укрытии находились иностранные наемники из стран Европы.

Боец 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным Крот сообщил агентству подробности операции. «В ходе боевой работы уже научился различать позиции ВСУ и определять менталитет военнослужащих по обстановке вокруг них. У мобилизованных украинцев, военнослужащих сил специального назначения и контрактников позиции отличаются», – рассказал военнослужащий.

По его словам, европейские наемники стремятся к комфорту и пытаются облагородить территорию. При этом они часто пренебрегают правилами маскировки позиций. Именно эта особенность позволила российским военным вычислить и уничтожить вражеский пункт управления дронами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября крупная группировка украинских войск попала в окружение под Волчанском.

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Накануне артиллеристы группировки «Север» поразили более десяти пунктов управления беспилотниками в Харьковской области.