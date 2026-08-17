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«Северяне» разгромили три штурм-группы ВСУ на Сумском направлении
ВС России разгромили штурм-группы ВСУ на Сумском направлении
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и разгромили несколько штурм-групп ВСУ на Сумском направлении, пытавшихся провести контратаку.
«Штурмовыми группами 47 омбр и 68 оаэмбр враг предпринял две безуспешные контратаки на позиции наших войск в районе села Садки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Они добавили, что около Могрицы на Сумском направлении была вскрыта попытка группы штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении позиций «Северян».
«По живой силе противника нанесено огневое поражение – большая часть националистов уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», – сообщили они.
Бойцы уточнили, что в Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Также бои идут в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.
На Харьковском направлении «Северяне» ведут стрелковые бои в районе Гоптовки. На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись за сутки на шести участках до 300 метров.
Стрелковые бои бойцы идут в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, в лесных массивах Волчанского района, в районе села Ольховатка, а также западнее Устиновки на Великобурлукском направлении.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Кудиевку в Харьковской области. Группировка «Север» уничтожила 121 дрон ВСУ за ночь. Боевики украинского полка связи оказались в окружении в Сумской области.