В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента против «Северного потока – 2»

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13 декабря, четверг | Последнее обновление — 12:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»
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Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену
Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете
«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома
Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
Как Егор Летов отстроил Небесный портал
Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится
Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
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Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
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«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
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