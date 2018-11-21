В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента против «Северного потока – 2»

Европарламент принял резолюцию против проекта «Северный поток – 2» под давлением Вашингтона, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо.

«В преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре», – заявил Володин, передает РИА «Новости».

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что резолюция Европарламента с призывом отказаться от «Северного потока – 2» говорит о том, что организация поддалась давлению со стороны США.

«Европарламент явно поддался давлению со стороны США, которые заинтересованы в европейском газовом рынке и будут пытаться заместить поставки российского газа поставками своего сжиженного сланцевого газа», – сказал Морозов.

Политик также подчеркнул, что «Северный поток – 2» не означает отказ работы по традиционному маршруту через Украину, если украинская сторона гарантирует безопасность поставок в Европу.

В среду Европарламент выступил против проекта «Северный поток – 2»; в принятой резолюции проект назван политическим и опасным. Резолюция против проекта была также принята во вторник США, что Москва назвала элементом недобросовестной конкуренции.

При этом ранее разрешение на постройку двух газовых ниток выдали Германия, Финляндия и Швеция. Укладка труб в водах Финляндии должна начаться уже во второй половине декабря.