В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Трафик на федеральных автодорогах вырос в полтора раза за пять лет
Росавтодор: Трафик на федеральных автодорогах вырос в 1,5 раза за пять лет
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил об увеличении интенсивности движения на федеральных автодорогах России в полтора раза за последние пять лет.
Увеличение количества поездок свидетельствует о повышении активности населения страны, передает РИА «Новости».
«Если на одних и тех же пунктах пять лет назад было 76 млн проездов, то сегодня это 106 млн проездов. Это говорит, что активность населения растет, что мы на правильном пути», – сообщил Новиков журналистам в Госдуме.
По данным на 1 января 2026 года, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России составляет 66,4 тыс. километров. Из них в ведении Росавтодора находится 60,4 тыс. километров, а около 6 тыс. километров платных трасс передано в доверительное управление госкомпании «Автодор». В оперативном управлении ведомства также числятся 7,5 тыс. мостов и путепроводов, 54 автодорожных тоннеля и 747 пешеходных переходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог опорной сети достигла в России 75,6%.
Президент России Владимир Путин отметил особую роль дорожного хозяйства в жизни страны.
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил об устойчивом росте интенсивности движения на трассе М-12 «Восток».