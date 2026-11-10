Трафик на федеральных автодорогах вырос в полтора раза за пять лет

По решению президента стартовал отбор на третий поток «Время героев»

Tекст: Валерия Городецкая

Третий поток программы «Время героев» специально предназначен для участников спецоперации, не имеющих законченного высшего образования, сообщается на сайте проекта. Для кандидатов предусмотрен особый набор требований: наличие гражданства России, проявленные в ходе боевых действий мужество и героизм, а также среднее или незаконченное высшее образование.

«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул Кириенко.

Срок обучения составит три года вместо стандартных четырех. Программа начнется с полутора лет интенсивных теоретических занятий в Президентской академии, за которыми последует очно-заочный формат обучения.

Подать заявку на участие можно на сайте программы до 25 января 2027 года. Отбор включает анкетирование, написание эссе и тестирование в 95 пунктах дистанционной оценки, открытых в различных регионах страны. При рассмотрении кандидатур будут приниматься во внимание их заслуги на военной службе.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Операторы – Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей». Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости предоставить ветеранам возможность продолжить служение стране.

В четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.