Бут поставил Китай в пример России в отношении к задержанным гражданам

Российский бизнесмен Виктор Бут, осужденный в США, заявил, что поддерживает реакцию Китая на аресты граждан республики в третьих странах по запросу американской стороны; по его мнению, такой метод был бы полезен и России.

Бут заявил, что «единственным реальным и эффективным решением вопроса арестов россиян или граждан других государств в третьих странах по американским запросам является» является методика, применяемая КНР: «Как только арестовали в третьей стране одну гражданку Китая по американскому запросу – китайцы сразу арестовывают у себя двух человек подряд, и тут уже неизбежно начинается торг».

Он подчеркнул, что США продолжают готовить провокации с целью ареста россиян в третьих странах по американским запросам из-за обвинений, которые чаще всего искусственно «притянуты» к американской юрисдикции, передает РИА «Новости».

Осужденный в США российский бизнесмен отметил, что меры Китая спорные, однако эффективные: «Раньше, может быть, время было другое, эпоха другая – но сейчас время жесткое, и при аресте наших людей в третьих странах надо просто собирать их людей там, где мы можем, и обменивать».

Следовательно, по его мнению, необходимо «провести через Думу аналогичные американским законы о сговоре и подготовке сговора», а также довести сроки заключения «до 25 лет и пожизненного», как в США.

При этом Бут считает такой сценарий утопией: «Я и сам не раз говорил, что нам не нужно уподобляться американцам и пользоваться их методами. Но на сегодня другого варианта остановить аресты россиян в третьих странах уже нет».

По его мнению, «никаких правил больше нет, американская сторона просто действует так, как ей заблагорассудится и даже на секунду не сомневается в своем праве делать это».

Отметим, что в ходе большой пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о задержании в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, а также о случаях задержания граждан других стран в политических целях, заявил, что Россия не будет «хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то обменять».

Напомним, после задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Китае задержали трех граждан Канады – это бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, владелец Paektu Cultural Exchange Майкл Спэйвор и преподаватель Сара Макайвер.