Путин гарантировал, что Бутина не выполняла заданий России

Запад использует политизированный русофобский подход, чтобы сдержать развитие России как конкурента, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Путина спросили о задержании в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, а также о случаях задержания граждан других стран в политических целях.

«Я не хочу комментировать, что происходит в американо-китайских отношениях, кто, кого, за что задержал, в ответ на какие действия. Это очень тонкая тема и мы не будем действовать тут по принципам, изложенным в кодексе царя Хамурапи. Здесь нужно действовать очень аккуратно и исходить из реалий», – сказал он.

Он отметил, что российские правоохранители будут реагировать на нарушения закона, вне зависимости от того, к какой национальности принадлежит нарушитель.

Также Путин прокомментировал дело задержанной в США Марии Бутиной.

«Что касается судьбы наших граждан, то, безусловно, она не безразлична. То, что вот эту Бутину заставляют в чем-то признаться, не понимаю, в чем там она может признаться, потому что она никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила под угрозой отсидки 12-15 лет», – сказал Путин.

Он отметил, что понимает адвокатов Бутиной, которые борются за то, чтобы вытащить ее из тюрьмы, но оснований для преследования россиянки, по его словам, нет.

Также он сказал о различной реакции западного сообщества на отравление Скрипаля и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

«Хашогджи убит. Это все признают. Скрипаль, слаба богу, жив. Причем если в отношении России куча санкций, то во втором случае – тишина полная. Это политизированный русофобский подход. Это только повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, еще что-то придумали бы. Цель этого – сдержать развитие России как основного конкурента», – заявил Путин.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслируют российские телеканалы.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году мероприятие вызвало особенно большой ажиотаж среди журналистов как федеральных, так и региональных и даже международных изданий. На нее аккредитовались 1702 журналиста.