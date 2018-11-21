Оттава отреагировала на задержание в Китае третьего гражданина Канады

Канадские власти ждут от Пекина подробностей задержания гражданина Канады в Китае, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо; отметим, это уже третий подобный случай за две недели.

Трюдо сообщил, что семья задержанного получает консульскую помощь, канадские дипломаты добиваются встречи с ним, передает ТАСС.

По словам премьера, предварительная информация свидетельствует о том, что данное задержание «не имеет отношения к двум другим делам» – Китай посещают тысячи канадцев, иногда возникают ситуации, требующие вмешательства дипломатов.