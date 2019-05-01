Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

В издании National Interest появилась примечательная статья о будущем российско-американских отношений. Автор – известный в США эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу – описывает ее отнюдь не в традиционных для американского политико-академического истеблишмента лозунгах. Мистер Бэндоу рассуждает исключительно в рамках политического реализма и предлагает примириться с Россией ради того, чтобы вместе противостоять Китаю. Прекрасная теоретическая схема, но в реальной жизни она практически не реализуема.

Цена предательства.

Во вводных Дуг Бэндоу, по большей части, прав. Он верно подмечает тот факт, что отношения между Москвой и Пекином далеки от идеальных. В них нет доверия, у сторон разные интересы. И единственное, что по сути объединяет два государства – это противостояние американскому доминированию. Стремление не позволить американцам лезть в дела всех стран, включая и те, которые входят в сферу интересов России и Китая. Однако даже тут нет союзнического поведения – Москва и Пекин не действуют в паре. В том числе и там, где их интересы совпадают (например, в деле поддержки венесуэльских и кубинских властей).

Америка должна использовать эту ситуацию в свою пользу. Сейчас основной вызов Вашингтону исходит от Китая – «выжидающей сверхдержавы» – а не от России, являющейся сейчас державой с ограниченными возможностями в глобальной политике. Поэтому автор предлагает искать модус вивенди с Россией, у которой нет экзистенциального конфликта с Западом и которая просто хочет, чтобы США и ЕС отстали от России. То есть Запад должен признать Крым, прекратить расширение НАТО на восток и снять санкции. В обмен Москва должна прекратить поддерживать «украинских сепаратистов», а также начать участие в различных проектах по сдерживанию Китая.

По сути Дуг Бэндоу не открыл Америку – разговоры о том, что для сдерживания КНР Соединенным Штатам нужна Россия, ходили давно. И после 2014 года ряд экспертов критиковали Обаму за то, что он своими действиями лишь бросает Москву в объятья Пекина. Такого же мнения придерживался и Дональд Трамп – судя по всему, нынешний хозяин Белого дома планировал замириться с Кремлем, и обменять Украину на уступки России по Сирии и в китайском вопросе.

Однако эта сделка не состоялась – и не только потому, что Россия не захотела покупать Украину, или русофобский конгресс был категорически против. При всех сложностях российско-китайских отношений Москва ни при каких обстоятельствах не пойдет на расписанную Дугом Бэндоу сделку.

Себя поджигать не будем.

Прежде всего потому, что у нее с Китаем все-таки есть общие интересы. Например, поддержание стабильности и порядка в Средней Азии.

Для Китая это защита его будущих торговых путей в Европу, гарантия продолжения поставок среднеазиатской нефти, а также отсутствие фактора дестабилизации в населенном мусульманами Синьцзян-Уйгурском автономном округе. И США, понимающие всю важность среднеазиатского региона для КНР, уже начинают раскачивать там ситуацию. Видимо, предполагается, что в рамках сделки они получат в этой раскачке помощь Москвы, имеющей колоссальное влияние в этом регионе – однако для Кремля стабильность Средней Азии не менее важна, чем для Китая. Ведь это южное подбрюшье России, участвующее в интеграционных проектах с Москвой. Радикализация Средней Азии приведет к всплеску терроризма в самой Российской Федерации, а также к дестабилизации ее мусульманских регионов. Да, Москва и Пекин стабилизируют регион не вместе (интегрировать проект Шелкового Пути и Евразийской интеграции пока не очень получается), однако это не значит, что Россия готова отказаться от этой стабилизации и взорвать свое подбрюшье.

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Еще одной причиной отказа Москвы от антикитайских действий является элементарная география. Да, Россия считает себя страной Запада, и в случае снятия санкций снова будет ориентироваться скорее на Европу, чем на восточные государства. Однако это не означает, что Кремль будет участвовать в различных проектах, которые направлены против его могущественного восточного соседа – Россия не собирается ставить под угрозу безопасность и развитие своих дальневосточных территорий просто потому, что у части Запада конфликт с Китаем. Да, некоторые эксперты уверяют, что растущий Китай представляет угрозу и для России, однако это не совсем так. Вектор экспансии КНР направлен скорее на юг и юго-восток – на Тайвань, Японию, Корейский полуостров и страны АСЕАН. Российские территории для КНР важны как безопасный и стабильный тыл, источник поставки ресурсов – желательно по низким ценам. До тех пор, пока экспансия на юго-восток не закончится победой – а она, скорее всего, и не закончится – Пекин не собираются каким бы то ни было образом покушаться на российский суверенитет. А значит и Москве нет смысла наживать себе серьезного врага.

Тем более, ради чего? Ради сотрудничества с США, которые в последние годы регулярно предают и продают своих союзников? Что им мешает предать и продать Россию, которую они вообще даже не считают за равноправного партнера?

Поэтому Москва и не собирается участвовать ни в каких антикитайских авантюрах. Вместо этого Кремль пытается зарабатывать на сотрудничестве с КНР (например, создает Северный Морской путь для транзита китайских товаров в Европу), и в принципе, может в обмен на нормализацию отношений с США занять нейтральную позицию в китайско-западном конфликте. Это – максимум, на что могут сейчас рассчитывать американцы. Да и то лишь в том случае, если поторопятся – время играет не в их пользу.