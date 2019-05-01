Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

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Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...
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            Геворг Мирзаян

            Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 1 мая 2019, 10:41

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            В издании National Interest появилась примечательная статья о будущем российско-американских отношений. Автор – известный в США эксперт по внешней политике Дуг Бэндоу – описывает ее отнюдь не в традиционных для американского политико-академического истеблишмента лозунгах.  Мистер Бэндоу рассуждает исключительно в рамках политического реализма и предлагает примириться с Россией ради того, чтобы вместе противостоять Китаю. Прекрасная теоретическая схема, но в реальной жизни она практически не реализуема.

            Цена предательства.

            Во вводных Дуг Бэндоу, по большей части, прав. Он верно подмечает тот факт, что отношения между Москвой и Пекином далеки от идеальных. В них нет доверия, у сторон разные интересы. И единственное, что по сути объединяет два государства – это противостояние американскому доминированию. Стремление не позволить американцам лезть в дела всех стран, включая и те, которые входят в сферу интересов России и Китая. Однако даже тут нет союзнического поведения – Москва и Пекин не действуют в паре. В том числе и там, где их интересы совпадают (например, в деле поддержки венесуэльских и кубинских властей).

            Америка должна использовать эту ситуацию в свою пользу. Сейчас основной вызов Вашингтону исходит от Китая – «выжидающей сверхдержавы» – а не от России, являющейся сейчас державой с ограниченными возможностями в глобальной политике. Поэтому автор предлагает искать модус вивенди с Россией, у которой нет экзистенциального конфликта с Западом и которая просто хочет, чтобы США и ЕС отстали от России. То есть Запад должен признать Крым, прекратить расширение НАТО на восток и снять санкции. В обмен Москва должна прекратить поддерживать «украинских сепаратистов», а также начать участие в различных проектах по сдерживанию Китая.  

            По сути Дуг Бэндоу не открыл Америку – разговоры о том, что для сдерживания КНР Соединенным Штатам нужна Россия, ходили давно. И после 2014 года ряд экспертов критиковали Обаму за то, что он своими действиями лишь бросает Москву в объятья Пекина. Такого же мнения придерживался и Дональд Трамп – судя по всему, нынешний хозяин Белого дома планировал замириться с Кремлем, и обменять Украину на уступки России по Сирии и в китайском вопросе.

            Фото: Victor Gillam/Judge

            Однако эта сделка не состоялась – и не только потому, что Россия не захотела покупать Украину, или русофобский конгресс был категорически против. При всех сложностях российско-китайских отношений Москва ни при каких обстоятельствах не пойдет на расписанную Дугом Бэндоу сделку.

            Себя поджигать не будем.

            Прежде всего потому, что у нее с Китаем все-таки есть общие интересы. Например, поддержание стабильности и порядка в Средней Азии.

            Для Китая это защита его будущих торговых путей в Европу, гарантия продолжения поставок среднеазиатской нефти, а также отсутствие фактора дестабилизации в населенном мусульманами Синьцзян-Уйгурском автономном округе. И США, понимающие всю важность среднеазиатского региона для КНР, уже начинают раскачивать там ситуацию. Видимо, предполагается, что в рамках сделки они получат в этой раскачке помощь Москвы, имеющей колоссальное влияние в этом регионе – однако для Кремля стабильность Средней Азии не менее важна, чем для Китая. Ведь это южное подбрюшье России, участвующее в интеграционных проектах с Москвой. Радикализация Средней Азии приведет к всплеску терроризма в самой Российской Федерации, а также к дестабилизации ее мусульманских регионов. Да, Москва и Пекин стабилизируют регион не вместе (интегрировать проект Шелкового Пути и Евразийской интеграции пока не очень получается), однако это не значит, что Россия готова отказаться от этой стабилизации и взорвать свое подбрюшье.

            Еще одной причиной отказа Москвы от антикитайских действий является элементарная география. Да, Россия считает себя страной Запада, и в случае снятия санкций снова будет ориентироваться скорее на Европу, чем на восточные государства. Однако это не означает, что Кремль будет участвовать в различных проектах, которые направлены против его могущественного восточного соседа – Россия не собирается ставить под угрозу безопасность и развитие своих дальневосточных территорий просто потому, что у части Запада конфликт с Китаем. Да, некоторые эксперты уверяют, что растущий Китай представляет угрозу и для России, однако это не совсем так. Вектор экспансии КНР направлен скорее на юг и юго-восток – на Тайвань, Японию, Корейский полуостров и страны АСЕАН. Российские территории для КНР важны как безопасный и стабильный тыл, источник поставки ресурсов – желательно по низким ценам. До тех пор, пока экспансия на юго-восток не закончится победой – а она, скорее всего, и не закончится – Пекин не собираются каким бы то ни было образом покушаться на российский суверенитет. А значит и Москве нет смысла наживать себе серьезного врага.

            Тем более, ради чего? Ради сотрудничества с США, которые в последние годы регулярно предают и продают своих союзников? Что им мешает предать и продать Россию, которую они вообще даже не считают за равноправного партнера?

            Поэтому Москва и не собирается участвовать ни в каких антикитайских авантюрах. Вместо этого Кремль пытается зарабатывать на сотрудничестве с КНР (например, создает Северный Морской путь для транзита китайских товаров в Европу), и в принципе, может в обмен на нормализацию отношений с США занять нейтральную позицию в китайско-западном конфликте. Это – максимум, на что могут сейчас рассчитывать американцы. Да и то лишь в том случае, если поторопятся – время играет не в их пользу.


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