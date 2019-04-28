В США предложен способ примирения Москвы и Вашингтона

США и Россия могли бы заключить временное соглашение для нормализации отношений, пишет американское издание National Interest. Издание отмечает, что для этого потребуется признание, что Крым больше не станет украинским.

Издание полагает, что Вашингтон мог бы создать коалицию против Пекина, для России же, как утверждается в статье, более свойственно сближение с Европой и США, чем с Китаем, передает RT.

Автор статьи отмечает, что в любом случае потребуется признание, что Крым больше не станет украинским. Также США могут предложить прекратить «экспансию НАТО». Москва же, считает автор, может прекратить поддержку ДНР и ЛНР.

Таким образом контакты между странами нормализуются, хотя все конфликты не будут сглажены.

Ранее профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт предрек скорый конец «эры США».