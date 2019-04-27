Американский профессор предрек скорый конец «эры США»

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Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной

Маловероятная версия названа причиной загрязнения российской нефтиФото: Александр Саверкин/ТАСС
С российской нефтью случилось нечто уникальное – против ее качества совершена самая настоящая диверсия. По крайней мере, именно так утверждает российский оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть». Там заявляют, что загрязнение нефти в трубопроводе произошло умышленно. Насколько убедительной выглядит эта версия? Подробности...
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Шойгу взялся решить «большую беду ВВС России»

Самолеты ВКС России стоят на аэродромах под открытым небом в любую погоду и время годаФото: Иванов Виталий/Фотохроника ТАСС
Министерство обороны затеяло дело колоссальной важности: реконструкцию всех основных военных аэродромов страны. Сегодня десятки из них влачат жалкое существование и в случае войны не могут обеспечить ВВС РФ ведение полноценных боевых действий. Cо времен распада СССР этой проблемой в России практически не занимались. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Мария Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность

Мария Бутина стала невинной жертвой большой политической игры в СШАФото: AP/ТАСС
В пятницу федеральный судья в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Девушка обвинялась в сговоре «с целью незаконной работы на правительство РФ». Результат судебного процесса нанес колоссальный удар по усилиям гражданского общества наладить отношения между Россией и США. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Крест по силам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...

Осень украинской русофобии

Глеб Простаков, журналист
Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

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В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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            Американский профессор предрек скорый конец «эры США»

            27 апреля 2019, 15:11

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт объяснил, почему Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене и когда это может обернуться для США политическим и дипломатическим провалом.

            Уолт в статье для Foreign Policy указал, что беспринципная политика действующего президента США Дональда Трампа лишь сплотила противников Вашингтона, а также оттолкнула его союзников; это ведет к тому, что американцы не могут достигнуть компромисса по ряду важнейших международных проблем, передает РИА «Новости».

            Он отмечает, что с того момента, как Джон Болтон занял пост советника по национальной безопасности, а Майк Помпео был назначен госсекретарем США, в администрации Трампа стали придерживаться одностороннего подхода к внешней политике, которым характеризовался период президентства Джорджа Буша – младшего.

            Эксперт напомнил, что тот период отличался целой чередой международных провалов, в частности войной в Ираке. Тогда в Вашингтоне было мнение, что США обрели могущество и могут самостоятельно решать проблемы, подчиняя другие государства демонстрацией своей силы.

            Нынешняя администрация идет по такому же пути. Здесь он приводит угрозы Трампа начать торговые войны не только с Китаем, но и с европейскими партнерами, а также его импульсивные решения о выходе из Трансатлантического партнерства и Парижского соглашения по климату.

            Кроме того, Уолт выделяет примеры ультимативной дипломатии Трампа в отношении КНДР, Ирана и Венесуэлы, которые не дали результата.

            По мнению профессора, этот подход Вашингтона привел к тому, что многие государства, даже объективно слабые, не хотят подчиняться США, так как ожидают предательства.

            Кроме того, эти действия серьезно осложняют для Соединенных Штатов процесс создания международных коалиций. В частности, эксперт приводит в пример, как США, выйдя из Трансатлантического партнерства, потеряли рычаг давления на Китай в лице союзников в АТР, способных оказывать экономическое давление на Пекин.

            «Если Иран в итоге решит возобновить ядерную программу (...), остальной мир не будет сразу же вставать под флаг США и не поддержит более жесткие меры. Почему? Потому что все знают, что именно США, а не Иран, похоронили сделку», – пишет Уолт.

            Он также отметил, что эгоистичная политика Вашингтона привела к тому, что страны, которые ранее сложно было представить союзниками, в частности Россия и Китай, стали сближаться для противостояния США. Более мудрые действия заставили бы Москву дистанцироваться от Пекина, но запугивание Ирана сплотило их сильнее.

            Профессор признает, что США по-прежнему остаются могущественным государством благодаря своей финансовой системе и роли доллара на мировой арене, однако у всего есть предел, и политика Вашингтона может вскоре обернуться для США тотальным фиаско.


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