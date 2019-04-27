Американский профессор предрек скорый конец «эры США»

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт объяснил, почему Вашингтон теряет свои позиции на мировой арене и когда это может обернуться для США политическим и дипломатическим провалом.

Уолт в статье для Foreign Policy указал, что беспринципная политика действующего президента США Дональда Трампа лишь сплотила противников Вашингтона, а также оттолкнула его союзников; это ведет к тому, что американцы не могут достигнуть компромисса по ряду важнейших международных проблем, передает РИА «Новости».

Он отмечает, что с того момента, как Джон Болтон занял пост советника по национальной безопасности, а Майк Помпео был назначен госсекретарем США, в администрации Трампа стали придерживаться одностороннего подхода к внешней политике, которым характеризовался период президентства Джорджа Буша – младшего.

Эксперт напомнил, что тот период отличался целой чередой международных провалов, в частности войной в Ираке. Тогда в Вашингтоне было мнение, что США обрели могущество и могут самостоятельно решать проблемы, подчиняя другие государства демонстрацией своей силы.

Нынешняя администрация идет по такому же пути. Здесь он приводит угрозы Трампа начать торговые войны не только с Китаем, но и с европейскими партнерами, а также его импульсивные решения о выходе из Трансатлантического партнерства и Парижского соглашения по климату.

Кроме того, Уолт выделяет примеры ультимативной дипломатии Трампа в отношении КНДР, Ирана и Венесуэлы, которые не дали результата.

По мнению профессора, этот подход Вашингтона привел к тому, что многие государства, даже объективно слабые, не хотят подчиняться США, так как ожидают предательства.

Кроме того, эти действия серьезно осложняют для Соединенных Штатов процесс создания международных коалиций. В частности, эксперт приводит в пример, как США, выйдя из Трансатлантического партнерства, потеряли рычаг давления на Китай в лице союзников в АТР, способных оказывать экономическое давление на Пекин.

«Если Иран в итоге решит возобновить ядерную программу (...), остальной мир не будет сразу же вставать под флаг США и не поддержит более жесткие меры. Почему? Потому что все знают, что именно США, а не Иран, похоронили сделку», – пишет Уолт.

Он также отметил, что эгоистичная политика Вашингтона привела к тому, что страны, которые ранее сложно было представить союзниками, в частности Россия и Китай, стали сближаться для противостояния США. Более мудрые действия заставили бы Москву дистанцироваться от Пекина, но запугивание Ирана сплотило их сильнее.

Профессор признает, что США по-прежнему остаются могущественным государством благодаря своей финансовой системе и роли доллара на мировой арене, однако у всего есть предел, и политика Вашингтона может вскоре обернуться для США тотальным фиаско.