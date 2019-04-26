Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игруФото: Carlos Barria/Reuters
Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. С этой целью должен появиться договор, к которому смогут присоединиться остальные ядерные державы. В Москве приветствовали предложение Трампа, но напомнили, что именно США подрывают договоренности в области нераспространения вооружений. Каковы мотивы Трампа и есть ли у ядерной суперсделки перспективы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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            Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

            Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игру   26 апреля 2019, 14:58
            Фото: Carlos Barria/Reuters
            Текст: Иван Абакумов,
            Андрей Резчиков

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            Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. С этой целью должен появиться договор, к которому смогут присоединиться остальные ядерные державы. В Москве приветствовали предложение Трампа, но напомнили, что именно США подрывают договоренности в области нераспространения вооружений. Каковы мотивы Трампа и есть ли у ядерной суперсделки перспективы?

            В пятницу стало известно о намерении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предложить России и Китаю избавиться от ядерных вооружений. Он намерен подготовить проект соответствующего соглашения. В договоре предполагается участие и других стран, а сам он «должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет». «Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», – сказал Трамп.

            В Москве позитивно отреагировали на призыв американского лидера. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «с учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать».

            Как передает ТАСС, Рябков считает такой сценарий возможным в «рамках всеобщего и полного разоружения», но сначала придется «обеспечить формирование целого ряда предпосылок». Среди них – появление системы противоракетной обороны и серьезные изменения «в сфере обычных вооружений, появления кибернетического оружия и множества другого». «Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», – указал Рябков. А пока США, по его словам, только подрывают договоренности в области нераспространения или контроля над вооружениями.

            На сегодняшний день между двумя странами существует два основных соглашения, ограничивающих производство и хранение средств массового уничтожения. Первый и главный – это Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), который был подписан в 2010 году. Документ стал заменой Договора о СНВ от 1991 года и Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года (ДСНП).

            Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 550 ядерных боезарядов на них, сокращение баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), сокращение до 800 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор рассчитан до 2021 года с момента вступления в силу (5 февраля 2011 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

            Российская сторона призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и расценивает документ как ключевой в области разоружения.

            Второй документ – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – был подписан 8 декабря 1987 года и не имеет ограничений по сроку действия. В соответствии с соглашением Россия и США обязались ликвидировать все ракеты средней (в диапазоне от 1000 до 5 500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности и не иметь их в дальнейшем. В итоге из арсеналов двух стран были полностью изъяты баллистические и крылатые ракеты наземного базирования в диапазоне дальностей от 500 до 5 500 км.

            Договор РСМД стал беспрецедентным по своей цели – полному уничтожению двух классов ракетно-ядерных вооружений в России и США, однако российская сторона впоследствии не раз указывала американским партнерам на нарушения пунктов соглашения, которые по сей день так и не были устранены.

            В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия договора. В ответ президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

            Эксперты отнеслись со скепсисом к предложению президента США избавиться от ядерного оружия.

            «Либо Трамп лукавит, либо он играет в какую-то непонятную игру

            в рамках своей избирательной кампании, желая переизбраться на второй срок, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. – Америка никогда не откажется от ядерного оружия, прекрасно понимая – это единственное, что сдерживает великие страны мира от войны. Если бы у Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи была ядерная бомба – на них бы никогда не напали».

            По мнению эксперта, Трамп сделал такое громкое заявление, вдохновившись встречей Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

            «Трамп понимает, что Америка сможет играть какую-то роль в создании безъядерной зоны на Корейском полуострове. Но это не более чем предположение. Когда США отказываются от ДРСМД – это понятно. Договор устаревший, но Россия не должна договариваться с США в плане разоружения, зная, что за последние 30 лет появился десяток стран, обладающих теми же вооружениями.

            Поэтому посыл Трампа о том, что Вашингтону нужно договариваться не только с Москвой, но и как минимум с Пекином, тоже понятен. Но представить себе такое соглашение сегодня невозможно, поскольку это уже вопрос не двусторонних отношений, а целого треугольника», – подчеркнул Домрин.

            В свою очередь председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов напомнил, что подобные заявления Трамп делает не впервые. «Когда американский президент объявлял о выходе из ДРСМД, он сказал, что США хотели бы заключить другой договор, «сделку, которая будет лучше», как он любит говорить, в которой участвовал бы и Китай», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

            За словами Трампа не стоит никаких конкретных планов, американский президент озвучил абстрактную идею, у которой на сегодняшний день нет никаких перспектив, подчеркнул Лукьянов.

            «Если говорить о китайцах, то они как черт от ладана шарахаются от самой мысли о том, чтобы участвовать в такого рода переговорах.

            Да и сама по себе процедура подготовки договора, о котором говорит Трамп, это очень сложный долгоиграющий процесс, даже если всерьез представить, что кто-то захочет этим заниматься. Должны быть вовлечены дипломаты, военные. Мы это знаем по опыту XX века, когда договоры такого рода готовились годами. Но в данном случае даже рассуждать об этом бессмысленно, потому что такие заявления Трампа ничего за собой не имеют», – констатировал эксперт.

            Лукьянов также отметил, что упомянутый Трампом Китай по уровню ядерного потенциала находится «в другой лиге». «Не секрет, что на две страны – Россию и США – приходится порядка 90% всего ядерного оружия в мире. Китай, чей подлинный масштаб ядерного арсенала точно не известен, идет с огромным отрывом. Но есть вполне обоснованные опасения, что Пекин постоянно наращивает свой ядерный потенциал. У всех остальных стран – европейских, КНДР, Индии, Израиля и Пакистана – запасы ядерного оружия еще меньше», – резюмировал Лукьянов.

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