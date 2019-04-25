Встреча Путина и Кима оказалась полна символов и намеков

Владимир Путин впервые встретился с Ким Чен Ыном. Это важнейшее событие не только для России и КНДР, но и для всего мира. Общение двух лидеров было наполнено разнообразными знаками, подчеркивающими особые отношения Москвы и Пхеньяна. Кроме того, прозвучали прямые намеки, которые теперь должен расшифровать Дональд Трамп.

Пятичасовая встреча Путина и Кима на острове Русский была обставлена множеством символических деталей и заявлений.

Путин в самом начале переговоров напомнил Киму о том, что его дед (названный им просто основателем КНДР) свой первый визит в Москву совершил в 1949 году. Действительно, первая поездка Ким Ир Сена в СССР состоялась весной 1949-го – но до этого, в 1941–1945-м, Ким жил на территории СССР, в Хабаровском крае, где в звании капитана Советской армии был командиром батальона в составе 88-й отдельной стрелковой бригады. Батальон был сформирован из корейских партизан, укрывшихся на советской территории после того, как японцы зачистили Маньчжурию от китайских и корейских повстанцев.

В селе Вятском родился и Ким Чен Ир – сын Кима-старшего и отец Ким Чен Ына, умерший в конце 2011 года. В КНДР об этом не распространяются, но нет сомнений, что Ким Чен Ын знает подлинную историю своей семьи. И со временем наверняка захочет, пусть и неофициально, посетить село Вятское – настоящую родину своего отца.

Но уже сейчас он, выступая на торжественном обеде с Путиным, сказал о том, о чем в последние десятилетия практически не говорит северокорейская пропаганда – об освобождении Кореи Советской армией. В официальной истории КНДР освобождение страны от японцев подается как заслуга Ким Ир Сена с его партизанами, хотя в реальности это стало следствием разгрома Красной армией японской Квантунской армии. И вот теперь Ким Чен Ын прямо сказал:

«Народы наших стран уже давно в ходе совместной борьбы в великой антияпонской войне прошлого столетия скрепили боевую дружбу,

а доблестные солдаты и офицеры Красной армии без колебаний пролили свою горячую кровь во имя освобождения Кореи.

Уходят годы и века, но наш народ помнит и вечно будет хранить память о тех благородных интернациональных подвигах, которые совершили сыновья и дочери российского народа, отдавая свою бесценную жизнь во имя священного дела освобождения Кореи».

Это не просто дань вежливости или восстановление исторической справедливости. Упоминание о «боевой дружбе» имеет и совершенно конкретную привязку к современности. Нет, Ким не хочет стать военным союзником России, сама концепция существования КНДР состоит в полной независимости от кого-либо. Но напоминание о военной дружбе у КНДР есть только с двумя странами – Китаем (сражавшимся за КНДР с американцами в 1950–1953 годах) и Россией. Ким обозначает приверженность этим отношениям, выделяя Россию как настоящего друга КНДР.

Не случаен поэтому и обмен подарками – как подаренная Путиным Киму шашка, так и полученный в ответ корейский меч. «Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи – они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас» – такими словами Ким сопроводил вручение подарка. Это имеет важнейшее символическое значение: Ким напоминает о том, что у него есть грозное современное оружие, но оно никоим образом не угрожает России. Напротив, оно поддерживает Россию в противостоянии с США.

Действительно, парадоксальность ситуации в том, что США давят и на Россию, и на КНДР – но при этом Россия формально поддерживает санкции против Северной Кореи. Объяснение этой позиции простое. Так как КНДР обзавелась ядерным оружием самочинно, то есть в обход международных договоров, у Москвы и Пекина не было аргументов против американского требования организовать международное давление на Пхеньян. Но при этом и в Китае, и в России прекрасно понимают, что северокорейские ракеты не угрожают нашим странам – а служат щитом от США, гарантией ненападения сверхдержавы на страну Кимов.

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Еще одной важной деталью стало обращение Путина к Киму на торжественном обеде – президент трижды использовал форму «товарищ». Что является не просто отсылкой к прошлому опыту отношений наших стран, когда обе они строили коммунизм, но и выражением уважения к тому строю, который сейчас существует в КНДР. Для корейцев это чрезвычайно важно. Дональд Трамп может сколько угодно называть Кима «другом», но в Пхеньяне прекрасно знают, что Штаты не просто рассматривали варианты его убийства, но и открыто призывают к смене строя в КНДР. А Владимир Путин до сегодняшнего дня употреблял обращение «товарищ» только по отношению к лидеру КНР Си Цзиньпину – да и то стал использовать его лишь после нескольких лет их плотного общения.

Эти детали с лихвой компенсируют отсутствие каких-либо громких заявлений по итогам переговоров. КНДР – не только одно из самых закрытых государств мира, она еще и находится в уникальной ситуации: санкции, принятые против нее на международном уровне, по сути беспрецедентны, как и то давление, которое в последние два года оказывает на Пхеньян Дональд Трамп. В этих условиях любые заявления Ким Чен Ына изучаются с повышенным вниманием – но вождь всегда говорит очень мало и строго в духе чучхе (то есть идеологии «опоры на собственные силы», по которой его страна живет со времен его деда).

Во внешних делах корейцы ведут себя с максимально возможным достоинством и независимостью – и, в отличие от большинства стран мира, это не просто поза. Страна, в условиях почти полной блокады и изоляции сумевшая создать ядерное и ракетное оружие, с полным основанием может считать себя полностью суверенной.

Правящий страной уже восьмой год Ким вышел на мировую арену всего год назад – сначала проведя встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, а потом и два саммита с Дональдом Трампом. Теперь он приехал и в Россию, чтобы познакомиться с Путиным. Хотя КНДР была создана благодаря нашей стране, сейчас мы являемся второй по значению страной для Пхеньяна. На первом месте стоит Китай – благодаря и куда более развитым связям, и тому факту, что нагнетание американцами «корейской ядерной проблемы» во многом связано с игрой Штатов против Китая.

Ким сыграл с Трампом уже две партии – а с Си он встречался четыре раза за год. Теперь настала очередь Путина, с появлением которого в корейской партии сложится пятисторонняя конфигурация: КНДР, Южная Корея, США, Китай и Россия. Эта пятерка и есть все ключевые страны, завязанные на Корейский полуостров. К ним можно добавить еще и Японию, тогда и получится та самая «шестерка», в рамках которой еще в нулевые годы пытались найти способ решения «корейской ядерной проблемы».

Сейчас возобновлять «шестисторонний формат» преждевременно – так ответил на наводящий вопрос Владимир Путин. Но не потому, что Россия устраняется от участия. Просто, прежде чем до него дойдет дело, США должны убедить КНДР в своем миролюбии. А уж после этого для оформления международных гарантий безопасности Северной Кореи и понадобится многосторонний формат. Учитывая, что убедить КНДР разоружиться абсолютно невозможно (речь может идти только о прекращении всех испытаний и отказе от производства новых ракет и атомных бомб в обмен на снятие санкций, но этот вариант неприемлем для США), можно считать, что Россия уже дала КНДР понять, что готова развивать двухсторонние отношения без их привязки к «ядерной проблеме».

Ну а в отношениях России с США корейская тема станет просто еще одним поводом для контактов между Москвой и Вашингтоном – в плане обмена информацией и дипломатической игры. Ведь, как уже заявили сегодня в российском МИДе, встреча Путина и Кима стала исправлением ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений. Иначе говоря, Россия уже дает США понять: Москва успокаивает КНДР, которую американцы нервируют своими угрозами.

«Ну вы же не можете убедить Кима в своем миролюбии? Как же требовать от него разоружения? Не Россия же должна рассказывать ему об американских мирных намерениях», – примерно так Владимир Путин может ответить Дональду Трампу на вопрос о планах Ким Чен Ына. Разговаривать с которым Путину куда легче, чем Трампу – потому что он не пытается заработать очки и сделать себе репутацию на теме «спасения мира от корейской ядерной угрозы».

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