Встреча Путина и Кима оказалась полна символов и намеков

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Что стало причиной смены посла России в Минске

Александр Лукашенко хорошо знаком с Дмитрием Мезенцевым по его работе в ШОСФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Александр Лукашенко добился своего: на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на другого тяжеловеса российской политики – Дмитрия Мезенцева. Почему Москва пошла на такой шаг? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
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ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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            Встреча Путина и Кима оказалась полна символов и намеков

            Путин и Ким остались довольны друг другом   25 апреля 2019, 21:30
            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Владимир Путин впервые встретился с Ким Чен Ыном. Это важнейшее событие не только для России и КНДР, но и для всего мира. Общение двух лидеров было наполнено разнообразными знаками, подчеркивающими особые отношения Москвы и Пхеньяна. Кроме того, прозвучали прямые намеки, которые теперь должен расшифровать Дональд Трамп.

            Пятичасовая встреча Путина и Кима на острове Русский была обставлена множеством символических деталей и заявлений.

            Путин в самом начале переговоров напомнил Киму о том, что его дед (названный им просто основателем КНДР) свой первый визит в Москву совершил в 1949 году. Действительно, первая поездка Ким Ир Сена в СССР состоялась весной 1949-го – но до этого, в 1941–1945-м, Ким жил на территории СССР, в Хабаровском крае, где в звании капитана Советской армии был командиром батальона в составе 88-й отдельной стрелковой бригады. Батальон был сформирован из корейских партизан, укрывшихся на советской территории после того, как японцы зачистили Маньчжурию от китайских и корейских повстанцев.

            В селе Вятском родился и Ким Чен Ир – сын Кима-старшего и отец Ким Чен Ына, умерший в конце 2011 года. В КНДР об этом не распространяются, но нет сомнений, что Ким Чен Ын знает подлинную историю своей семьи. И со временем наверняка захочет, пусть и неофициально, посетить село Вятское – настоящую родину своего отца.

            Но уже сейчас он, выступая на торжественном обеде с Путиным, сказал о том, о чем в последние десятилетия практически не говорит северокорейская пропаганда – об освобождении Кореи Советской армией. В официальной истории КНДР освобождение страны от японцев подается как заслуга Ким Ир Сена с его партизанами, хотя в реальности это стало следствием разгрома Красной армией японской Квантунской армии. И вот теперь Ким Чен Ын прямо сказал:

            «Народы наших стран уже давно в ходе совместной борьбы в великой антияпонской войне прошлого столетия скрепили боевую дружбу,

            а доблестные солдаты и офицеры Красной армии без колебаний пролили свою горячую кровь во имя освобождения Кореи.

            Уходят годы и века, но наш народ помнит и вечно будет хранить память о тех благородных интернациональных подвигах, которые совершили сыновья и дочери российского народа, отдавая свою бесценную жизнь во имя священного дела освобождения Кореи».

            Это не просто дань вежливости или восстановление исторической справедливости. Упоминание о «боевой дружбе» имеет и совершенно конкретную привязку к современности. Нет, Ким не хочет стать военным союзником России, сама концепция существования КНДР состоит в полной независимости от кого-либо. Но напоминание о военной дружбе у КНДР есть только с двумя странами – Китаем (сражавшимся за КНДР с американцами в 1950–1953 годах) и Россией. Ким обозначает приверженность этим отношениям, выделяя Россию как настоящего друга КНДР.

            Не случаен поэтому и обмен подарками – как подаренная Путиным Киму шашка, так и полученный в ответ корейский меч. «Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи – они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас» – такими словами Ким сопроводил вручение подарка. Это имеет важнейшее символическое значение: Ким напоминает о том, что у него есть грозное современное оружие, но оно никоим образом не угрожает России. Напротив, оно поддерживает Россию в противостоянии с США.

            Действительно, парадоксальность ситуации в том, что США давят и на Россию, и на КНДР – но при этом Россия формально поддерживает санкции против Северной Кореи. Объяснение этой позиции простое. Так как КНДР обзавелась ядерным оружием самочинно, то есть в обход международных договоров, у Москвы и Пекина не было аргументов против американского требования организовать международное давление на Пхеньян. Но при этом и в Китае, и в России прекрасно понимают, что северокорейские ракеты не угрожают нашим странам – а служат щитом от США, гарантией ненападения сверхдержавы на страну Кимов.

            Еще одной важной деталью стало обращение Путина к Киму на торжественном обеде – президент трижды использовал форму «товарищ». Что является не просто отсылкой к прошлому опыту отношений наших стран, когда обе они строили коммунизм, но и выражением уважения к тому строю, который сейчас существует в КНДР. Для корейцев это чрезвычайно важно. Дональд Трамп может сколько угодно называть Кима «другом», но в Пхеньяне прекрасно знают, что Штаты не просто рассматривали варианты его убийства, но и открыто призывают к смене строя в КНДР. А Владимир Путин до сегодняшнего дня употреблял обращение «товарищ» только по отношению к лидеру КНР Си Цзиньпину – да и то стал использовать его лишь после нескольких лет их плотного общения.

            Эти детали с лихвой компенсируют отсутствие каких-либо громких заявлений по итогам переговоров. КНДР – не только одно из самых закрытых государств мира, она еще и находится в уникальной ситуации: санкции, принятые против нее на международном уровне, по сути беспрецедентны, как и то давление, которое в последние два года оказывает на Пхеньян Дональд Трамп. В этих условиях любые заявления Ким Чен Ына изучаются с повышенным вниманием – но вождь всегда говорит очень мало и строго в духе чучхе (то есть идеологии «опоры на собственные силы», по которой его страна живет со времен его деда).

            Во внешних делах корейцы ведут себя с максимально возможным достоинством и независимостью – и, в отличие от большинства стран мира, это не просто поза. Страна, в условиях почти полной блокады и изоляции сумевшая создать ядерное и ракетное оружие, с полным основанием может считать себя полностью суверенной.

            Правящий страной уже восьмой год Ким вышел на мировую арену всего год назад – сначала проведя встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, а потом и два саммита с Дональдом Трампом. Теперь он приехал и в Россию, чтобы познакомиться с Путиным. Хотя КНДР была создана благодаря нашей стране, сейчас мы являемся второй по значению страной для Пхеньяна. На первом месте стоит Китай – благодаря и куда более развитым связям, и тому факту, что нагнетание американцами «корейской ядерной проблемы» во многом связано с игрой Штатов против Китая.

            Ким сыграл с Трампом уже две партии – а с Си он встречался четыре раза за год. Теперь настала очередь Путина, с появлением которого в корейской партии сложится пятисторонняя конфигурация: КНДР, Южная Корея, США, Китай и Россия. Эта пятерка и есть все ключевые страны, завязанные на Корейский полуостров. К ним можно добавить еще и Японию, тогда и получится та самая «шестерка», в рамках которой еще в нулевые годы пытались найти способ решения «корейской ядерной проблемы».

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч

            Сейчас возобновлять «шестисторонний формат» преждевременно – так ответил на наводящий вопрос Владимир Путин. Но не потому, что Россия устраняется от участия. Просто, прежде чем до него дойдет дело, США должны убедить КНДР в своем миролюбии. А уж после этого для оформления международных гарантий безопасности Северной Кореи и понадобится многосторонний формат. Учитывая, что убедить КНДР разоружиться абсолютно невозможно (речь может идти только о прекращении всех испытаний и отказе от производства новых ракет и атомных бомб в обмен на снятие санкций, но этот вариант неприемлем для США), можно считать, что Россия уже дала КНДР понять, что готова развивать двухсторонние отношения без их привязки к «ядерной проблеме».

            Ну а в отношениях России с США корейская тема станет просто еще одним поводом для контактов между Москвой и Вашингтоном – в плане обмена информацией и дипломатической игры. Ведь, как уже заявили сегодня в российском МИДе, встреча Путина и Кима стала исправлением ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений. Иначе говоря, Россия уже дает США понять: Москва успокаивает КНДР, которую американцы нервируют своими угрозами.

            «Ну вы же не можете убедить Кима в своем миролюбии? Как же требовать от него разоружения? Не Россия же должна рассказывать ему об американских мирных намерениях», – примерно так Владимир Путин может ответить Дональду Трампу на вопрос о планах Ким Чен Ына. Разговаривать с которым Путину куда легче, чем Трампу – потому что он не пытается заработать очки и сделать себе репутацию на теме «спасения мира от корейской ядерной угрозы».

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