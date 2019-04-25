Песков рассказал о подарке Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин подарил на память лидеру КНДР Ким Чен Ыну шашку и подстаканники, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками», – рассказал Песков, передает ТАСС.

Лидер Северной Кореи подарил Путину корейский меч, подтвердил Песков. Ким Чен Ын, обращаясь к коллеге, пояснил, что этот меч «олицетворяет силу, олицетворяет душу – мою и нашего народа, который поддерживает вас».

Российский президент выразил благодарность председателю Госсовета КНДР и пожал ему руку. Путин отметил, что в России, согласно народному поверью, дарить оружие считается не очень хорошей приметой. Поэтому он взял монету и отдал ее своему коллеге, чтобы «купить» у него меч.

В четверг прошла первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.