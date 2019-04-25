Путин купил у Ким Чен Ына оружие

После переговоров во Владивостоке лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч. Путин в ответ отдал Ким Чен Ыну монету, чтобы символически купить меч и не нарушать народных поверий.

Кадры передачи подарка показал телеканал «Россия 24».

Северокорейский лидер отметил, что меч «олицетворяет силу, олицетворяет душу – мою и нашего народа, который поддерживает Вас», передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил Ким Чен Ына и пожал ему руку.

Владимир Путин пояснил, что в России по народному поверью дарить оружие считается не очень хорошей приметой, потому он взял монетку и передал ее Ким Чен Ыну, чтобы символически «купить» у него меч.

Отметим, что после приема лидеры несколько минут поговорили на крыльце, а затем глава КНДР на машине покинул место переговоров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.