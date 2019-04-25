Путин проводил Ким Чен Ына после разговора на крыльце

Президент России Владимир Путин проводил северокорейского лидера Ким Чен Ына; после приема они несколько минут поговорили на крыльце, а затем глава КНДР на машине покинул место переговоров.

Путин проводил Ким Чен Ына – после окончания приема они вышли на улицу, пожали друг другу руки и несколько минут поговорили на крыльце, сообщает РИА «Новости».

Махнув рукой на прощание, лидер КНДР сел в свою машину. После он открыл окно, еще раз помахал и вскинул вверх две сжатые руки.

Владимир Путин поприветствовал его в ответ.

Затем автомобиль северокорейского лидера покинул место переговоров. Ожидается, что об их итогах глава российского государства вскоре расскажет журналистами.

В общей сложности переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына заняли пять часов - с 14:10 (7:10 мск) до 19:08 (12:08 мск).

В ходе встречи с Владимиром Путиным лидер КНДР отметил, что отношения с Россией развиваются по восходящей линии, это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе.

«Преисполнены воли вывести корейско-российские связи на новый, более высокий уровень», – заявил он, добавив, что корейский народ горд иметь такого соседа, как Россия.

Он также заверил, что намерен продолжать поддерживать имеющую давние исторические традиции дружбу России и КНДР и способствовать дальнейшему развитию отношений.

Ким Чен Ын рассказал, что «провел откровенный и содержательный обмен мнениями с господином Путиным по вопросам развития российско-корейских дружественных отношений, обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, а также по международным проблемам, представляющим международный интерес».

«Искренне желаю, чтобы Россия непременно процветала как сильная, достойная, великая страна», – добавил он.

Глава КНДР предложил тост «за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации, за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей».

При этом северокорейский лидер выразил признательность за приглашение приехать с визитом, а также за то, «что, несмотря на свой очень напряженный график, (Владимир Путин) прилетел сюда из далекой Москвы, преодолев тысячи километров», и оказал северокорейской делегации столь теплый прием.

Он поблагодарил за заботу и огромные усилия, приложенные для успешного проведения его первого визита в РФ.

«От имени корейского народа шлю теплый привет российскому народу, который самоотверженно трудится над построением сильной и процветающей России», – сказал лидер КНДР.

Ранее глава Госсовета КНДР поблагодарил президента России за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи с северокорейским вождем глава российского государства преодолел тысячи километров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.