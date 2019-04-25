Путин и Ким Чен Ын встретились в кампусе ДВФУ

Президент России Владимир Путин встретил северокорейского лидера Ким Чен Ына в кампусе ДВФУ.

Глава российского государства вышел на крыльцо корпуса S, где уже был выстроен почетный караул. Лимузин Ким Чен Ына подъехал прямо к входу, лидеры обменялись рукопожатием и прошли в здание, передает ТАСС.

По пути к залу, где пройдут переговоры, главы государств приветствовали членов делегаций.

Путин отметил, что ему «очень приятно» видеть Ким Чен Ына в России, и обратил внимание на тот факт, что представители двух стран «давно договаривались об этой встрече».

Глава российского государства еще раз лично поздравил Ким Чен Ына с избранием на должность главы КНДР. Он также напомнил об отмечавшемся в прошлом году юбилее установления дипломатических отношений между двумя странами и о том, как основатель КНДР Ким Ир Сен совершил первый визит в Москву.

«Уверен, что ваш визит в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят», – сказал Путин, поддержав усилия Пхеньяна по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений.

«Конечно, в двустороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов», – добавил президент России.

Сразу после официальной церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поднялись на эскалаторе на второй этаж корпуса S, прошли мимо флаговой группы.

Путин, как гостеприимный хозяин, пропустил своего гостя в зал, подготовленный для переговоров, заботливо указав ему на кресло по правую руку от российского лидера. Сразу после краткого приветствия и небольшого вступления встреча была закрыта для прессы и продолжилась за закрытыми дверями. Первая беседа глав РФ и КНДР проходит с глазу на глаз в присутствии только двух переводчиков.

В четверг утром президент России Владимир Путин после совещания в Чите по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье прибыл во Владивосток для переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, который днем ранее приехал в Россию на своем бронепоезде, после чего пересел в лимузин и отправился на остров Русский.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.