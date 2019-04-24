Ким Чен Ын посетил домик Ким Ир Сена в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который утром прибыл на пограничную железнодорожную станцию Хасан в Приморье, задержался для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как «Домик Ким Ир Сена», сообщил сотрудник станции Хасан.

По словам депутата думы Хасанского района Натальи Карповой, на станции Хасан в Приморье северокорейского лидера встречали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор, передает ТАСС.

Ким Чен Ына встретили девушки в русских народных костюмах, преподнесли каравай, после чего лидер КНДР отправился в «домик Ким Ир Сена» – небольшой деревянный дом площадью около 100 кв. метров, который был построен в 1986 году на границе России и КНДР в честь приезда тогдашнего лидера Северной Кореи в СССР.

На пути следования бронепоезда Ким Ир Сена было построено несколько таких небольших домиков со спальней, ванной, гостиной и кухней, где можно было переночевать и отдохнуть. Во время поездки в Россию этот домик посещал и Ким Чен Ир.

После выезда со станции Хасан поезд лидера КНДР проследует по однопутной железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка «Земля леопарда» к станции в Уссурийске, на юге Приморского края. Это расстояние в 260 км поезд преодолевает в среднем за семь часов.

В Уссурийске бронепоезду предстоит перейти на ветку Транссибирской магистрали, ведущую к Владивостоку. Этот участок протяженностью более 70 км Ким Чен Ын проедет примерно за два часа.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Накануне в Кремле рассказали об основных темах предстоящих переговоров лидеров России и КНДР.

По сообщениям японских СМИ, на предстоящем саммите во Владивостоке Россия может предложить КНДР вернуться к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова в формате шестисторонних переговоров с участием Китая, США, Южной Кореи и Японии.