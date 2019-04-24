Ким Чен Ын отправился на бронепоезде на встречу с Путиным

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправился на бронепоезде с железнодорожного вокзала Пхеньяна во Владивосток, где 25 апреля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию», – приводит ТАСС сообщение ЦТАК.

Лидера КНДР во Владивосток сопровождают заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Пхен Хэ и О Су Ен, министр иностранных дел Ли Ен Хо, начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) генерал армии сухопутных войск Ли Ен Гиль, а также первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи, участвовавшая ранее в подготовке саммитов с США и курирующая проблематику денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне власти КНДР официально объявили о визите Ким Чен Ына в Россию. После этого в Кремле рассказали об основных темах предстоящих переговоров лидеров России и КНДР.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом. В США встречу лидеров России и КНДР объяснили намерением Путина «утереть нос Трампу».

В Японии визит Ким Чен Ына сочли стремлением КНДР ослабить зависимость от Китая.

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