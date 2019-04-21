КНДР захотела с помощью России ослабить зависимость от Китая

Северная Корея планирует развивать хозяйственные связи с Россией и некоторыми другими странами, чтобы ослабить зависимость от Китая, пишет японская пресса со ссылкой на государственную стратегию экономического развития КНДР в 2016–2020 годах.

«Майнити» пишет, что 157-страничный документ был представлен в мае 2016 года съезду Трудовой партии Кореи, но его конкретное содержание не публиковалось, передает ТАСС.

В стратегии указывается, что КНДР необходимо «внедрять новые методы управления экономикой», так как потребности в продовольствии и товарах повседневного спроса не удовлетворяются. Кроме того, признается низкий уровень производства в энергетической и угольной промышленности.

КНДР хочет избавиться от «от односторонней ориентации на Китай». планируется развивать торговые связи с Россией, Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком. Так, объем торговли с российской стороной планируется увеличить до 1 млрд долларов (в 2018 году, по российским данным, товарооборот составил менее 34,1 млн долларов, упав с 2017 года почти на 56,3%).