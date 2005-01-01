Почему Трамп и Ким не смогли договориться о невозможном

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершилась досрочно и безрезультатно. Но отсутствие прогресса в деле избавления Северной Кореи от ядерного оружия неудивительно потому, что сама задача в принципе невыполнима. На что рассчитывал Трамп, устраивая вторую встречу с Кимом?

Порой в мировой политике бывает так, что обсуждается проблема, которая в принципе не имеет решения, но важен как сам процесс, так и побочный эффект. Именно так обстоит дело с так называемой корейской проблемой. То есть с вопросом обладания КНДР ядерным оружием и баллистическими ракетами и желанием США добиться от Пхеньяна разоружения.

Дональд Трамп уже два года рассказывает о том, как он решит корейскую проблему. И если первый год он больше упирал на силовое давление, то в последние месяцы акцент делается на мирное убеждение северокорейского лидера путем личной дипломатии.

Первый саммит Трампа и Кима прошел в прошлом июне в Сингапуре и завершился подписанием декларации, в которой президент США «обязался предоставить гарантии безопасности КНДР», а председатель Ким «подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова».

С тех пор корейцы демонтировали полигон для запуска баллистических ракет и не проводили никаких испытаний ни ракет, ни атомного оружия. Штаты притормозили с учениями в Южной Корее. Но жестокие санкции, существующие в отношении КНДР, не были ослаблены ни на йоту. То есть КНДР не получила ничего – Трамп хотел подороже продать даже не снятие, а ослабление санкций. Поэтому второй саммит Трампа и Кима привлекал огромное внимание всего мира, а его участники выражали намерение договориться. Вот только о чем?

«Ким Чен Ын и я приложим большие усилия к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по денуклеаризации, а затем по вопросу о превращении Северной Кореи в мощную экономическую державу», «мы хотим достичь чего-то значительного», – говорил Трамп. «Я уверен, что на этот раз мы сможем достичь результата, который будет приветствоваться всеми народами. Со своей стороны я сделаю все, чтобы это произошло» – говорил Ким.

Все это можно перевести так – мы можем договориться о следующем шаге в сторону недостижимого результата, который будет выглядеть как успех в глазах американцев, корейцев и остального мира. Каким мог быть этот шаг?

Частичное снятие санкций в обмен на демонтаж еще одного ядерного полигона, подтверждение полного прекращения войны 1953 года (завершенной лишь перемирием), открытие представительств двух стран в Вашингтоне и Пхеньяне (дипотношений между КНДР и США нет, и об их установлении речи пока не идет).

Но спустя менее чем сутки, проведя две встречи, два руководителя расстались, отменив как церемонию подписания декларации, так и совместный обед.

«Я мог бы подписать какое-то соглашение, но потом вы бы сказали: «Посмотрите, какая плохая сделка».

«Иногда нужно просто уйти», – так сказал Трамп на пресс-конференции перед отлетом в США. Американский президент уточнил:

«Они хотели снятия всех санкций, мы не могли этого сделать. Они хотели пойти на уступки в определенных сферах, но не в тех, где мы хотели... Ким предложил демонтировать ядерный полигон Йонбене, но мы хотели более масштабной программы денуклеаризации, которая включала бы в себя прекращение секретного производства обогащенного урана.

Мы не готовы на снятие санкций в обмен на это. Мы продолжим работать и посмотрим, что из этого выйдет... В конце концов, полагаю, мы добьемся этого, но в этот раз мы решили, что нам нужно уйти из-за стола переговоров».

Что же случилось? Понятно, что Ким хотел, чтобы США сняли большую часть санкций, и готов был в ответ на это пойти на шаги по демонтажу еще ряда объектов ракетно-ядерной программы, в том числе полигона в Йонбене. Но ни об отказе от обогащения урана, ни тем более об отказе от самого ядерного оружия или ракет Ким говорить не собирался.

Отказ от обогащения урана – это вообще последняя уступка, на которую может пойти Пхеньян. Чисто теоретически она возможна только на той стадии, когда уже будут сняты все санкции, заключен мирный договор, получены гарантии безопасности КНДР со стороны других великих держав (то есть России и КНР), выведены американские войска из Южной Кореи. То есть в очень отдаленном и совершенно непросматриваемом сейчас будущем. При этом отказ КНДР как от атомного оружия, так и от средств его доставки абсолютно невозможен – как минимум до того момента, пока США остаются сверхдержавой и имеют свои военные базы в Японии и Тихоокеанском регионе в целом. На что же тогда рассчитывает Трамп? И чего хочет Ким?

Все просто. Киму выгодны даже безрезультативные встречи с Трампом. Потому что они в любом случае смягчают американское давление на КНДР: если раньше Трамп демонизировал Кима, грозил ему, то теперь называет другом. Жителям КНДР кадры с президентом США, обхаживающим их вождя, демонстрируют рост авторитета в мире как лично Кима, так и их страны.

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Конечно, Ким очень хочет ослабления санкций, которые ставят КНДР в тяжелое, но не критическое положение – но ради их ослабления он пойдет только на те шаги, которые не поставят под угрозу ядерный щит его страны. Не удалось «обменять» полигон в Йонбене на санкции – ничего, КНДР переживала и гораздо более трудные времена.

Трампу Северная Корея нужна для двух целей. Давить на Китай и доказывать американцам, что он умеет решать сложные мировые проблемы, избавлять США от внешних угроз. Но КНДР же никогда не угрожала США? Неважно – посмотрите данные опросов американцев, по которым периодически она выходила на первое место среди тех стран, которые представляют угрозу для США. Поэтому Трамп и подчеркивает все время, что если бы не он, то США бы уже воевали с КНДР – вот какой он умелый переговорщик.

Сейчас западные СМИ полны заголовков о «провальном» для Трампа саммите. Но это не так. По итогам разговоров с Кимом президент США правильно рассчитал, что если бы он подписал документ, не содержащий серьезных уступок со стороны КНДР, то та же пресса «съела» бы его за слабость. Трамп решил, что лучше пойти на завершение встречи без письменных договоренностей, чем оказаться под ударом.

«Это горькое поражение для Трампа, который сам себя провозгласил специалистом по заключению сделок. Сначала денуклеаризация, затем мирный договор и в конце концов Нобелевская премия мира. Именно так представлял себе Дональд Трамп переговоры с Ким Чен Ыном. Теперь он оступился, так же, как оступались его предшественники, над которыми он с удовольствием подшучивал» – так пишет Spiegel. Нужно все-таки отделять то, как Трампа пиарится, от того, что Трамп думает.

Да, он заявлял о том, что его выдвинули на Нобелевскую премию – но вряд ли когда-либо верил в то, что можно убедить Кима отказаться от ядерного оружия. Трампу важен процесс «разоружения» и сопутствующий ему пиар, помогающий ему достичь конкретных целей – укрепления своего политического веса, создания себе имиджа успешного президента в самих США и переизбрания в 2020 году. А не стремление к недостижимому результату, то есть отказу КНДР от ядерного оружия.

Тем более что Трамп прекрасно знает, что Ким никак не угрожает США – и вся «корейская проблема» выдумана от начала и до конца. Не Трампом, а его предшественниками. Начиная с Трумэна, воевавшего с Ким Ир Сеном, и заканчивая Клинтоном, Бушем-старшим и Обамой, давившими на КНДР и тем самым лишь подталкивавшими ее к созданию ядерного оружия. От которого Ким Чен Ын совершенно правильно и не думает отказываться – и рано или поздно дождется официального признания ядерного статуса его страны мировым сообществом. То есть единственного возможного решения «корейской проблемы».