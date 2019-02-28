Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу без договоренностей

Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова в ходе саммита во Вьетнаме в четверг, передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили различные пути денуклеаризации и экономические вопросы. На данный момент соглашение не достигнуто», – передает Reuters заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сандерс отметила, что делегации двух стран ждут новой встречи в будущем.

При этом представитель Белого дома отметила, что встреча американского лидера и северокорейского вождя была «хорошей и конструктивной», передает РИА «Новости».

Как отмечает Bloomberg, совместное заявление Трампа и Ким Чен Ына после утренней встречи не состоялось, что ставит под угрозу переговоры по ядерной программе Северной Кореи.

Ранее в четверг стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»).

Перед началом переговоров в Ханое в расширенном составе Дональд Трамп и Ким Чен Ын выступили за обоюдное открытие представительств в США и КНДР.