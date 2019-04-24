В Японии узнали о планах России предложить КНДР шестисторонние переговоры

На предстоящем саммите во Владивостоке Россия может предложить КНДР вернуться к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова в формате шестисторонних переговоров с участием Китая, США, Южной Кореи и Японии, сообщил телеканал NHK.

По словам высокопоставленного источника японского телеканала в российском правительстве, Россия уже уведомила о соответствующем намерении США и Китай, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Накануне в Кремле рассказали об основных темах предстоящих переговоров лидеров России и КНДР.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом. В США встречу лидеров России и КНДР объяснили намерением Путина «утереть нос Трампу».