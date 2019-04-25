Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин после совещания в Чите по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье прибыл во Владивосток для переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Площадкой для переговоров лидеров России и КНДР был выбран современный кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенный на острове Русский в уединенной бухте Аякс, передает ТАСС.

Как ожидается, встреча президента России Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном пройдет в корпусе S, который в последние годы становился местом проведения пленарного заседания Владивостокского экономического форума (ВЭФ). По соседству с этим корпусом расположилась и временная резиденция северокорейского лидера, сообщил осведомленный источник.

Встреча лидеров России и КНДР начнется после 13.00 местного времени (6.00 мск).

Ожидается, что после официальной церемонии на площадке перед главным входом одного из корпусов ДВФУ, лидеры уединятся для беседы в формате тет-а-тет, на которую протоколом предусмотрено около часа. Затем российско-корейские переговоры продолжатся в расширенном составе.

Так, российская сторона будет представлена вице-премьером Юрием Трутневым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, главой РЖД Олегом Белозеровым, заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. Также в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

После этого в честь северокорейского лидера будет дан официальный прием от имени президента России. Подписания документов или совместного заявления лидеров по итогам встречи не планируется. По окончании мероприятий саммита президент России планирует встретиться с представителями российской прессы.

После переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном Путин вылетит в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс – один путь».

В среду утром Ким Чен Ын приехал в Россию на своем бронепоезде, после чего пересел в лимузин и отправился на остров Русский. Ранее в Кремле рассказали об основных темах предстоящих переговоров лидеров России и КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Ким Чен Ын так странно одевается и чем он мог бы быть полезен России.

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