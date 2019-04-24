Ким Чен Ын выехал с вокзала на остров Русский

Лимузин председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул вокзал Владивостока, куда северокорейского лидера доставил бронепоезд, и отправился на остров Русский в кампус ДВФУ, где в четверг состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

На время проезда кортежа дороги в центре Владивостока были перекрыты, передает ТАСС.

Бронированный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока; он остановился у перрона в 11.01 мск, еще до остановки за ним начали бежать сотрудники охраны, передает РИА «Новости».

В интервью телеканалу «Россия-24» Ким Чен Ын выразил надежду, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным, а также что ему удастся «конкретно» обсудить с президентом Владимиром Путиным вопросы урегулирования на полуострове и укрепление двусторонних отношений.

Тем временем посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что российская сторона уверена в успешности переговоров Путина и Ким Чен Ына.

Он указал, что визит главы КНДР «очень важен», и он «сам об этом сказал на (станции) Хасане».

«Мы почувствовали у него отличное настроение, боевое, рабочее, он настроен на хороший диалог с нашим президентом», – сказал дипломат.

Он отметил, что в России «ожиданий, у нас масса идей, которые хорошо бы с нашими корейскими друзьями обсудить».

Мацегора добавил, что Москва рассчитывает обсудить с лидером КНДР «двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы безопасности».

Ранее в Кремле сообщали, что главной темой переговоров Путина и Ким Чен Ына станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.

Сообщалось также, что северокорейский лидер может посетить штаб Тихоокеанского флота, Дальневосточный океанариум, а также предприятия пищевой промышленности.

Госдеп США уже отреагировал на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына.