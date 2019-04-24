Госдеп США отреагировал на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Представитель государственного департамента США, комментируя предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына, заявил о приверженности одной цели в отношении КНДР – полной денуклеаризации.

«Нам известны сообщения (о предстоящей встрече). Соединенные Штаты и международное сообщество привержены одной и той же цели – окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи. Именно на приверженности председателя Ким (Чен Ына) денуклеаризации сосредоточен мир», – сказал представитель госдепа США РИА «Новости».

Он отметил, что США и Россия также ведут диалог по проблеме КНДР, но пока у них есть расхождения по некоторым позициям.

«Заместитель министра иностранных дел (Игорь) Моргулов и специальный представитель (госдепартамента Стивен) Биган продолжат диалог для преодоления разногласий на пути вперед», – добавили в госдепе.

Напомним, Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидер КНДР со времени вступления в должность в 2011 году посетит Россию впервые.

Ранее в Кремле сообщили, что главной темой переговоров станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.

Ким Чен Ын уже прибыл в Россию. Сообщается, что он может посетить штаб Тихоокеанского флота, Дальневосточный океанариум, а также предприятия пищевой промышленности.