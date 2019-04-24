Стал известен маршрут Ким Чен Ына во Владивостоке

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын за время пребывания во Владивостоке может посетить штаб Тихоокеанского флота (ТОФ), Дальневосточный океанариум, а также предприятия пищевой промышленности, сообщил южнокорейский телеканал YTN.

По мнению экспертов южнокорейского телеканала, Ким Чен Ын, вероятно, пробудет во Владивостоке до 27 апреля. За это время северокорейский лидер может посетить штаб Тихоокеанского флота (ТОФ), Дальневосточный океанариум, а также предприятия пищевой промышленности, что соответствует главным целям развития КНДР, заявленным ранее Ким Чен Ыном: в области обороны, экономики, внешней политики и культуры, передает ТАСС.

Телеканал отмечает, что Ким Чен Ын в ходе посещения штаба ТОФ может подняться на борт одного из военных кораблей, а также осмотреть экспозицию военно-исторического музея.

Кроме того, северокорейский лидер может осмотреть современный океанариум, расположенный на острове Русский.

Высока вероятность, что председатель Госсовета, как в свое время и его отец Ким Чен Ир, посетит городской хлебозавод и ряд других подобных предприятий. По мнению южнокорейских экспертов, это должно продемонстрировать населению КНДР заботу, которую верховный лидер проявляет о жизни простых людей.

Не исключаются также встречи лидера КНДР с представителями северокорейской диаспоры во Владивостоке.

В среду утром Ким Чен Ын посетил домик Ким Ир Сена в Приморье, после чего отправился на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне в Кремле рассказали об основных темах предстоящих переговоров лидеров России и КНДР.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом. В США встречу лидеров России и КНДР объяснили намерением Путина «утереть нос Трампу».