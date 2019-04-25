Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье, на котором поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим, а также выплатить им компенсации за утраченный скот.

«Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить. Врио губернатора [Александр Осипов] сказал, что до 10 мая этот детальный план будет подготовлен, после этого соберемся еще раз у меня в Москве, хочу, чтобы вы мне этот план доложили. И в сентябре я приеду сюда еще раз, посмотрю, как он реализуется», – сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, президент поручил помочь людям и выплатить компенсации за сельхозживотных.

«Нужно помочь людям и заплатить за эти потери», – сказал Путин, обратив внимание, что «народ небогато здесь живет».

«Есть разные варианты [помощи], в том числе льготное кредитование, но в таких условиях, в которых люди оказались, это бессмысленно, у них ничего не осталось», – отметил президент.

Во время совещания врио губернатора Александр Осипов доложил, что ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей.

По его данным, огонь охватил 13 южных и юго-восточных районов края, 17 населенных пунктов. Ущерб нанесен – 169 домам: 125 из них сгорело, 44 – повреждено. Кроме того, пожары уничтожили 128 животноводческих стоянок, погибли 12 тыс. голов скота.

«Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб – 600 млн рублей. Ущерб по утерянному жилью – 323 млн рублей», – уточнил Осипов.

В пострадавших районах работают специальные комиссии, составляются списки пострадавших для выплаты им компенсаций. Единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей каждому пострадавшему уже предоставляется.

«Слава богу, удалось избежать человеческих жертв и достаточно быстро в целом отреагировали по сравнению с подобной тяжелой ситуаций в прошлые годы», – заметил российский лидер.

Напомним, 19 апреля в Забайкалье был введен режим ЧС из-за степных пожаров. В результате шквалистого ветра пожары перебросились на некоторые населенные пункты, в результате огнем были уничтожены жилы дома и животноводческие хозяйства. В пострадавшие от пожаров районы направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления, возбуждены уголовные дела о халатности.