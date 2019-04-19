Режим ЧС введен в Забайкалье из-за пожаров

В Забайкальском крае из-за степных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации; есть пострадавшие.

«На территории Забайкальского края вводится режим ЧС», – сообщили в МЧС России ТАСС.

Сообщается, что природный пожар дошел до села Усть-Ималку Ононского района, в результате сгорели более 30 жилых домов. Всего в поселке находятся 63 дома, из них 41 заброшенный. Все местные жители (53 человека) эвакуированы в село Красная Ималка.

«Тушение пожара осложняется из-за высокой температуры – до 20 градусов – и порывистого ветра силой до 28 м/с со стороны Монголии, где бушует песчаная буря», – добавили в министерстве.

В ведомстве также сообщили о готовности авиации: «К вылету подготовлены два самолета Бе-200ЧС, два вертолета с водосливными устройствами, также готовится к выдвижению пожарный поезд с водой».

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди жителей Усть-Ималку нет, однако пострадавшие есть в других районах.

«Один человек пострадал во время степного пожара в Оловяннинском районе, он госпитализирован в Борзинскую центральную районную больницу (ЦРБ). Еще один человек пострадал при тушении лесного пожара в Агинском районе, он доставлен в Агинскую ЦРБ», - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года на дальнем Востоке ликвидировали более 300 лесных пожаров.